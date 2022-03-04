Укр

Память о цене "дружбы": украинцы придумали, как использовать разбитую военную технику рф

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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ВСУ уничтожают российские танки и машины пачками Новость обновлена 04 марта 2022, 08:12
ВСУ уничтожают российские танки и машины пачками

Россияне каждый день теряют сотни единиц военной техники.

За девять дней полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины армия рф потеряла достаточно большое количество своей техники: часть была разбита в боях с ВСУ, часть уничтожили мирные украинцы и участники теробороны, а часть просто была оставлена оккупантами. В сети уже есть много шуток, что за эту технику можно выручить деньги, сдав ее на металлолом, однако украинцы придумали еще одно ее применение.

На своей странице в Фейсбук Максим Музика предложил после победы Украины "весь этот оставшийся после русни металлолом" сложить в одну большую кучу и положить у арки "Дружбы" народов, в память тому, что сейчас происходит.

"Пусть лежит под открытым небом и напоминает потомкам о цене этой "дружбы". Ржавеет, пока не выветрится" — пишет Музыка.

Однако мужчина отмечает, что учитывая большое количество уничтоженной техники, такие холмы можно будет размесить возле многих городов и даже сел Украины.

Как сообщалось ранее, в ночь на 4 марта оккупанты пытались взять штурмом Запорожскую АЭС (Энергодар), из-за чего на ее территории произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого записал срочное обращение, в котором заявил, что уже связался с лидерами стран мира и призвал их не допустить повторения чернобыльской катастрофы.

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#Украина #Россия #Война
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