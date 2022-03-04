Память о цене "дружбы": украинцы придумали, как использовать разбитую военную технику рф

Россияне каждый день теряют сотни единиц военной техники.

За девять дней полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины армия рф потеряла достаточно большое количество своей техники: часть была разбита в боях с ВСУ, часть уничтожили мирные украинцы и участники теробороны, а часть просто была оставлена оккупантами. В сети уже есть много шуток, что за эту технику можно выручить деньги, сдав ее на металлолом, однако украинцы придумали еще одно ее применение.

На своей странице в Фейсбук Максим Музика предложил после победы Украины "весь этот оставшийся после русни металлолом" сложить в одну большую кучу и положить у арки "Дружбы" народов, в память тому, что сейчас происходит.

"Пусть лежит под открытым небом и напоминает потомкам о цене этой "дружбы". Ржавеет, пока не выветрится" — пишет Музыка.

Однако мужчина отмечает, что учитывая большое количество уничтоженной техники, такие холмы можно будет размесить возле многих городов и даже сел Украины.

Как сообщалось ранее, в ночь на 4 марта оккупанты пытались взять штурмом Запорожскую АЭС (Энергодар), из-за чего на ее территории произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого записал срочное обращение, в котором заявил, что уже связался с лидерами стран мира и призвал их не допустить повторения чернобыльской катастрофы.