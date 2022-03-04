Война — день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками (обновляется)

Оперативно о главном за 4 марта.

Идет девятый день войны, которую Украине и ее народу объявил кровавый диктатор владимир путин. Наземные войска оккупантов с трудом перемещаются по украинским землям и повсюду натыкаются на ожесточенное сопротивление как со стороны Вооруженных сил Украины, так и со стороны простых людей, которые не желают видеть захватчиков в своих домах. Вместе с тем от непрекращающихся обстрелов продолжают страдать мирные жители — старики, женщины и дети — которые изо дня в день подвергаются массированному артиллерийскому огню и авиаударам в разных городах и поселках нашей страны.

В этой трансляции "Телеграф" продолжает собирать самые важные новости, которые произошли в Украине 4 марта, а оперативно следить за происходящим также можно на нашем канале в Telegram по этой ссылке.

00:56 По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, противник за 3 марта потерял еще три самолета

Напомним, что россияне напали на Украину рано утром 24 февраля, — события первых двух дней мы транслировали онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

События 26 февраля, третьего дня российского вторжения в Украину, мы расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какой была обстановка 27 февраля – расписали почасово в статье "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку утюжат города Украины".

Информация за 3 марта доступна в трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны"