Укр

путин обратился к "соседним странам": просит не нагнетать ситуацию

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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владимир путин Новость обновлена 04 марта 2022, 13:33
владимир путин

Президент рф просит соседние страны "не нагнетать ситуацию"

российский кровавый диктатор владимир путин, чья армия 9-й день бомбит мирных жителей в Украине, заявил, что рф "не имеет недобрых намерений" и попросил страны, соседствующие с россией не нагнетать ситуацию.

"У нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. Все наши действия, если они возникают, возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении рф. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать", — приводят слова путина росСМИ.

Как сообщал "Телеграф", ранее путин цинично соврал Макрону насчет обстрелов городов Украины. Кровавый диктатор заявил президенту Франции, что ракетные обстрелы и бомбардировки Киева и других городов Украины "не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании".

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