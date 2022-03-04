путин обратился к "соседним странам": просит не нагнетать ситуацию

Президент рф просит соседние страны "не нагнетать ситуацию"

российский кровавый диктатор владимир путин, чья армия 9-й день бомбит мирных жителей в Украине, заявил, что рф "не имеет недобрых намерений" и попросил страны, соседствующие с россией не нагнетать ситуацию.

"У нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. Все наши действия, если они возникают, возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении рф. Я думаю, что все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать", — приводят слова путина росСМИ.

Как сообщал "Телеграф", ранее путин цинично соврал Макрону насчет обстрелов городов Украины. Кровавый диктатор заявил президенту Франции, что ракетные обстрелы и бомбардировки Киева и других городов Украины "не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании".