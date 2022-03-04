В россии поддержали закон об огромных тюремных сроках за "фейки" про войну

россия нынешних дней все больше напоминает мир Оруэлла

Российские депутаты единогласно поддержали закон, который предполагает до 15 лет лишения свободы за выражение инакомыслия. В первую очередь это касается распространения информации насчет войны с Украиной, а также участия в тематических протестных акциях.

Новость сообщает "УНИАН" со ссылкой на росСМИ.

Россиянам, которые посмеют ослушаться власть, теперь грозит уголовная ответственность. Самое мягкое наказание — уплата крупного штрафа в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. Также можно сесть в колонию на три года. Так будут затыкать рты тем, кто распространяет "заведомо ложные фейки".

Должностным лицам или группам людей за такое же поведение либо придется заплатить от 3 до 5 млн рублей, либо попрощаться со свободой на 5-10 лет.

Если информация, распространяемая россиянами, "влечет за собой тяжкие последствия", то таких граждан упрячут за решетку на срок 10-15 лет.

Тем, кто будет выходить на митинги, придется выплачивать штраф — 100-300 тысяч рублей. Также вероятно попадание в колонию на срок до 3 лет.

Более "тяжкие последствия" влекут, естественно, наказание покрупнее — от 300 тысяч до миллиона рублей штрафа или же 5 лет колонии.

Если же кто-то в рф рискнет поддержать санкции против государства, он тоже будет наказан по всей строгости. Штраф предполагает уплату полмиллиона рублей или 3 года колонии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что провластные россияне фейков как раз не гнушаются. К примеру, на одном из прокремлевских каналов был показан репортаж, где в качестве мирного и спокойного Харькова было показано Запорожье. В это самое время украинский Харьков находится в руинах.