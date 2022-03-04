Укр

В россии поддержали закон об огромных тюремных сроках за "фейки" про войну

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Антивоенные митинги теперь под строжайшим запретом Новость обновлена 04 марта 2022, 10:49
Антивоенные митинги теперь под строжайшим запретом

россия нынешних дней все больше напоминает мир Оруэлла

Российские депутаты единогласно поддержали закон, который предполагает до 15 лет лишения свободы за выражение инакомыслия. В первую очередь это касается распространения информации насчет войны с Украиной, а также участия в тематических протестных акциях.

Новость сообщает "УНИАН" со ссылкой на росСМИ.

Россиянам, которые посмеют ослушаться власть, теперь грозит уголовная ответственность. Самое мягкое наказание — уплата крупного штрафа в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. Также можно сесть в колонию на три года. Так будут затыкать рты тем, кто распространяет "заведомо ложные фейки".

Должностным лицам или группам людей за такое же поведение либо придется заплатить от 3 до 5 млн рублей, либо попрощаться со свободой на 5-10 лет.

Если информация, распространяемая россиянами, "влечет за собой тяжкие последствия", то таких граждан упрячут за решетку на срок 10-15 лет.

Тем, кто будет выходить на митинги, придется выплачивать штраф — 100-300 тысяч рублей. Также вероятно попадание в колонию на срок до 3 лет.

Более "тяжкие последствия" влекут, естественно, наказание покрупнее — от 300 тысяч до миллиона рублей штрафа или же 5 лет колонии.

Если же кто-то в рф рискнет поддержать санкции против государства, он тоже будет наказан по всей строгости. Штраф предполагает уплату полмиллиона рублей или 3 года колонии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что провластные россияне фейков как раз не гнушаются. К примеру, на одном из прокремлевских каналов был показан репортаж, где в качестве мирного и спокойного Харькова было показано Запорожье. В это самое время украинский Харьков находится в руинах.

Теги:
#Украина #Харьков #Россия #Война #Пропаганда #Фейки
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