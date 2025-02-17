Можете попасть на деньги, если будете разговаривать по телефону во время зарядки

Не забывайте делать паузы

Пользователи современных смартфонов не видят ничего опасного для того, чтобы пользоваться гаджетом во время зарядки, а тем более разговаривать по нему. Однако эксперты утверждают, что это связано с риском повреждения гаджета.

Издание Sante Plus опросило специалистов, которые рассказали, что может пойти не так, если разговаривать по телефону, стоящему на зарядке. Оказалось, что проблема в потенциально нежелательных электрических явлениях, которые могут возникнуть при этом.

Специалисты говорят, что при зарядке телефона, в частности его батарея, нагревается и малейшая техническая поломка или отключение электроэнергии может привести к его перегреву. А это ведет к повреждению внутренних деталей гаджета. Вплоть до полного выхода его из строя.

Но не стоит спешить полностью отказываться от использования смартфона, когда он подключен к электросети. Вы можете смело отправлять сообщения, листать веб-страницы и даже использовать приложения. А также совершать звонки. Но если вы почувствуете, что устройство стало нагреваться, либо прекратите его использование, либо отключите его от зарядки.

Специалисты отмечают, что в любом случае, как бы вы ни использовали свой гаджет, не забывайте делать паузы.

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