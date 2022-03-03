"Нас там нет": роспропаганда показала в прямом эфире Запорожье вместо Харькова

Роспропаганда без устали продуцирует фейки и уверяет в них россиях.

Российская армия восьмой день подряд обстреливает украинские города — больше всего достается Харькову, по которому оккупанты бьют ракетами. Между тем пропагандистские СМИ России продолжают утверждать, что их боевики по мирному населению не стреляют.

На это обратил внимание народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, по российскому "Первому каналу", позиционирующему себя как главный канал страны, показали сюжет якобы из Харькова. На кадрах был якобы прямой эфир и это должно было доказать, что оккупанты "не стреляют по мирным районам и городам".

Однако россиянам пропагандистский канал показал совсем не Харьков, а Запорожье.

На РосТВ в прямом эфире показали не Харьков, а Запорожье

Напомним, что за последние несколько дней оккупанты беспощадно били по Харькову — по городу проводили авиаудары и выпускали ракеты. Центр города и его торговые площади сейчас полностью разрушены.

Следует отметить, что российские захватчики разрушают не только Харьков, но и близлежащие населенные пункты. Как сообщает Генштаб, попытки наступления ведутся в направлении Лозовой, Золочева, Балаклеи. Ночью враг обстрелял также город Изюм. Там погибли восемь человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харькове погибла участница миссии ОБСЕ — она пыталась доставить еду своей семье.