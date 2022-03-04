Со снегом и воздушной тревогой: как Харьков встречает 9-й день войны (фото, видео)
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Город обстреливают каждый день
В Харькове ситуация продолжает оставаться напряженной. Накануне вечером в городе снова объявляли тревогу — обстреливали спальные районы.
В части города не было электричества, но коммунальным службам удалось восстановить его. Утро 4 марта началось со взрывов.
Во время утреннего обстрела оккупанты снова целились в жилые дома на Салтовке. В сети публикуют фото разрушений.
После обстрелов многие люди не могут связаться со своими родными — в городе запустили поисковый бот для поиска пропавших на территории города.
Не легче ситуация и в области. Согласно сводке Генштаба, Балаклея захвачена. Про взрывы сообщали и из Барвенково.
Аптеки и магазины города работают ограниченное время — до обеда. Из-за проблем безопасности, лекарства начнут раздавать через больницы и поликлиники, а продукты питания волонтеры раздают в специальных пунктах и будут привозить в школы.
Харьковчане не теряют бодрости духа — в сети появились мемы и картинки на тему обстрелов Харькова российскими войсками. Им грозят почившим мэром Геннадием Кернесом.
Ранее "Телеграф" писал, что ночью обстрелу подверглась Запорожская АЭС. Оккупанты не только обстреляли ее, но и не пускали туда пожарных, когда началось возгорание. Удалось затушить, радиационного загрязнения нет.