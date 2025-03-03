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Пытался быть хорошим русским: что известно про актера Юру Борисова из "Аноры", которая взяла пять "Оскаров"

Автор
Галина Струс
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Юра Борисов стал первым русским актером, номинированным на "Оскар" Новость обновлена 03 марта 2025, 09:58
Юра Борисов стал первым русским актером, номинированным на "Оскар". Фото Коллаж "Телеграф"

Актер был номинирован на лучшую роль второго плана

Юрий Борисов — российский актер, который был номинирован на "Оскар" в номинации лучшая мужская роль второго плана в фильме "Анора". Однако статуэтку он не получил, уступив ее герою фильма "Настоящая боль" Кирану Калкину. Тем не менее фильм с участием Борисова таки взял пять "Оскаров", главный из которых — за лучший фильм.

"Телеграф" расскажет, что известно про российского актера Юру Борисова, который есть в базе "Миротворец" за посещение оккупированного Крыма.

Юра Борисов — что о нем известно

Юрий Борисов — молодой российский актер, который родился 8 декабря 1992 года в Московской области, сейчас ему 32 года. Он стал первым русским актером, который был номинирован на "Оскар" за съемки в романтической комедии "Анора".

Анора, Юрий Борисов

В 16 лет Борисов поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2010 году, будучи студентом, начал активно сниматься в кино. В основном это были примитивные русские сериалы, однако там он получал главные роли. Параллельно с этим актер играл в театре. В 2015 году Борисов сыграл Сергея Тюленина в телесериале "Молодая гвардия", а также главную роль в фильме "Дорога на Берлин".

В феврале 2020 года вышел пропагандистский фильм "Калашников", в котором Борисов сыграл главную роль — Михаила Калашникова. Съемки этой картины проходили на территории оккупированного Россией Крыма. Так что Юра тут же стал обителем базы "Миротворец" за незаконное пересечение границы Украины.

Юрий Борисов фото

Что говорит о войне Юрий Борисов

Актер Юра Борисов в начале российского вторжения в Украину в 2022 году пытался быть "хорошим русским". Он подписался под письмом Союза кинематографистов от 24 февраля 2022 года:

  • "Мы с болью и гневом восприняли известие о начале военных действий России против Украины. Никакие национальные, политические и геополитические ценности не могут быть важнее главной и основополагающей — ценности человеческой жизни. Мы требуем немедленно прекратить узаконенное убийство человека человеком, имя которому война".

Однако хватило его "хорошести" ненадолго. Вскоре после этого письма, Юра Борисов удалил все свои страницы в соцсетях и занял молчаливую позицию, продолжив работать и выступать в России. Видимо карьера успешного актера оказалась важнее и ценнее, чем политические взгляды и человеческие жизни.

Юрий Борисов, Анора

Ранее "Телеграф" рассказывал, новый фильм "Квартала 95" вызвал бурю негодования в сети. "Вы настоящие отморозки", — пишут украинцы.

Теги:
#Оскар #Юра Борисов #Анора