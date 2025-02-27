Друг Пугачевой и путинист Буйнов сбил на человека. После ДТП он даже не извинился и поехал на концерт (видео)

Артист сбил женщину на дороге и сначала даже хотел скрыться с места аварии

Российский исполнитель, член российской провластной партии "Единая Россия" и друг Пугачевой 73-летний Александр Буйнов сбил на дороге воспитательницу детского сада в Подмосковье. ДТП произошло накануне вечером, когда артист ехал на своем автомобиле Lexus. 61-летняя женщина в это время переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина успела немного отскочить перед тем, как на нее наехал певец. Возможно это спасло ей жизнь, однако, она все равно пострадала. В результате аварии она получила разрыв связок и сотрясение и была госпитализирована в больницу.

Как пишут российские СМИ, Буйнов поначалу даже хотел скрыться с места преступления, но не получилось. Он также не подошел сразу к потерпевшей женщине, а прятался в тонированном автомобиле, чтобы его не узнали.

Также некоторые российские паблики пишут, что после оформления ДТП и госпитализации потерпевшей, Буйнов поехал выступать на корпоративе в центре Москвы. При этом он даже не извинился перед женщиной, которую сбил и не предложил компенсацию морального ущерба.

Известно, что Александр Буйнов любитель быстрой езды и имеет более 170 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Более 100 из этих штрафов — за превышение скорости. Теперь же после ДТП с потерпевшей артиста могут на два года лишить прав за нарушение ПДД, которое повлекло вред здоровью средней тяжести. А вот уголовной ответственности он может избежать, так как у пострадавшей легкие повреждения.

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