Друг Пугачової і путініст Буйнов збив на людину. Після ДТП він навіть не вибачився та поїхав на концерт (відео)

Артист збив жінку на дорозі і спочатку навіть хотів втекти з місця аварії

Російський виконавець, член російської провладної партії "Єдина Росія" та друг Пугачової 73-річний Олександр Буйнов збив на дорозі виховательку дитячого садка у Підмосков’ї. ДТП сталася напередодні увечері, коли артист їхав своїм автомобілем Lexus. 61-річна жінка в цей час переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Жінка встигла трохи відскочити перед тим, як на неї наїхав співак. Можливо це врятувало їй життя, проте вона все одно постраждала. Внаслідок аварії вона отримала розрив зв’язок та струс мозку і була госпіталізована до лікарні.

Як пишуть російські ЗМІ, Буйнов спочатку навіть хотів втекти з місця злочину, але не вийшло. Він також не підійшов одразу до потерпілої жінки, а ховався у тонованому автомобілі, щоб його не впізнали.

Також деякі російські пабліки пишуть, що після оформлення ДТП та госпіталізації потерпілої Буйнов поїхав виступати на корпоративі в центрі Москви. При цьому він навіть не вибачився перед жінкою, яку збив та не запропонував компенсацію моральної шкоди.

Однак пізніше з'явилася інформація про те, що Олександр Буйнов пообіцяв надати всю необхідну допомогу виховательці, яка постраждала в ДТП. Про це російським ЗМІ заявив директор артиста.

Відомо, що Олександр Буйнов любитель швидкої їзди та має понад 170 штрафів за порушення правил дорожнього руху. Понад 100 із цих штрафів — за перевищення швидкості. Тепер після ДТП з потерпілою артиста можуть на два роки позбавити водійських прав за порушення правил дорожнього руху, яке спричинило шкоду здоров’ю середньої тяжкості. А ось кримінальної відповідальності він може уникнути, оскільки у потерпілої легені ушкодження.

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