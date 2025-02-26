Пісню української співачки зробили частиною російської пропаганди: як так сталося

Відому пісню Злати Огневич вкрали та спотворили росіяни

Відома українська співачка Злата Огневич розповіла у своєму Instagram, що її пісню "За лісами, горами" вкрали росіяни. І, як виявилося, композицію не лише переклали російською мовою та спотворили сенс, а й використовують з метою пропаганди.

За словами Злати, шанувальники надіслали їй близько 30 відео із різних виступів у Росії, на яких її пісню "За лісами, горами" виконують російською мовою. Більше того, композицію виконують на концертах на підтримку пропутинської політичної партії "Єдина Росія".

"Досі перебуваю в шоці. Тому що мені надіслали близько 30 виступів з різних фестивалів, концертів за підтримки "Єдиної Росії", які мені боляче було дивитися та слухати", — поділилася Огневич.

Найбільше співачку вразив рядок, який у російській пропагандистській версії прославляє російську землю. Так, рядок "покотилася зіронька ясна" перетворилася на "широкая земля наша русская".

Зазначимо, що раніше з такою ж ситуацією зіткнулася українська співачка Христина Соловій. Росіяни нахабно вкрали пісню виконавиці "Тримай". Цю композицію переклали російською мовою і включили під час виступу на шоу Тетяни Навки, фігуристки та дружини прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз співачка МакSім, яка була кумиром підлітків у 2000-х. Мовчить про війну та лікується від алкоголізму.