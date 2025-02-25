Мовчить про війну та лікується від алкоголізму: де зараз співачка МакSім, яка була кумиром підлітків у 2000-х

Співачка спочатку висловилися проти війни, але потім видалила всі пости про це

Марина Максимова, відоміша під сценічним ім’ям МакSім — російська співачка, яка була популярна на початку двохтисячних. Її хіти "Трудный возраст" і "Мой рай" звучали чи не з кожної праски не лише в Росії, а й в Україні. Зараз артистка втратила колишню популярність, але продовжує виступати і гастролювати по РФ.

"Телеграф" розповість, де зараз співачка МакSім, що говорить про війну в Україні та її проблеми з алкоголем.

МакSім — що про неї відомо

Російська співачка Марина Максимова, яка виступає під сценічним ім’ям МакSім, народилася 10 червня 1983 року у Казані, зараз їй 41 рік. Приголомшливий успіх прийшов до співачки після випуску альбому "Трудный возраст" у березні 2006 року. Вона стала кумиром мільйонів підлітків у Росії і далеко за її межами. В Україні артистку на той час також знали та слухали — її пісні звучали чи не з кожної праски.

У листопаді 2007 року МакSім представила другий альбом "Мой рай", який був не менш успішним. У цей час артистка багато виступала, знімала кліпи, гастролювала за кордоном та збирала музичні нагороди.

Однак згодом популярність співачки почала згасати, а її пісні поступово пішли з українського музичного простору. Не останню роль у цьому відіграла і особиста драма — у період розлучення із чоловіком співачка МакSім перестала випускати нові хіти.

Коронавірус, кома та алкоголізм

Нашумілою у ЗМІ стала історія МакSім, яка дуже важко перенесла коронавірус. Артистка півтора місяці пролежала у лікарні у тяжкому стані. Її госпіталізували у червні 2021 року з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус. Через критичний стан її ввели в штучну кому, в якій вона провела понад два тижні.

Як тоді писали російські пабліки, МакSім була на межі смерті. Проте співачці вдалося подолати хворобу та повернутися до нормального життя, правда спочатку були проблеми з голосом, а реабілітація затяглася.

Влітку 2023 року Марина Максимова зізналася у своїй алкогольній залежності. Приховувати проблему з алкоголем співачка більше не могла, бо перед цим зірвала два свої концерти, виходячи на сцену п’яною.

Відео з МакSім, яка ледь стояла на ногах і не попадала в ноти на концерті, швидко розлетілася в мережі. Після цього артистка записала відеозвернення, в якому пояснила, що почала прикладатися до чарки, бо взяла на себе надто багато після тривалої хвороби. Тепер вона лікується від алкоголізму, щоб такі скандали не повторювалися.

МакSім — позиція щодо війни в Україні

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну співачка МакSім виступала проти розв’язання цієї війни. Артистка заявила, що у неї "буквально розривається серце від подій в Україні", вона сподівається на швидкий та благополучний результат подій. Однак невдовзі її публікації про війну були видалені, а сама артистка після цього вирішила мовчати про те, що відбувається, мабуть побоюючись за свою кар’єру.

Зазначимо також, що МакSім у 2017 році потрапила до бази "Миротворець". Вона неодноразово відвідувала окупований Росією Крим із концертами, а також знімала кліп у Керчі.

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