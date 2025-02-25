Молчит о войне и лечится от алкоголизма: где сейчас певица МакSим, которая была кумиром подростков в 2000-х

Певица сначала высказались против войны, но потом удалила все посты об этом

Марина Максимова, более известная под сценическим именем МакSим — российская певица, которая была популярна в начале двухтысячных. Ее хиты "Трудный возраст" и "Мой рай" звучали едва ли не с каждого утюга не только в России, но и в Украине. Сейчас же артистка утратила былую популярность, но продолжает выступать и гастролировать по РФ.

"Телеграф" расскажет, где сейчас певица МакSим, что говорит о войне в Украине и о ее проблемах с алкоголем.

МакSим — что о ней известно

Российская певица Марина Максимова, которая выступает под сценическим именем МакSим, родилась 10 июня 1983 года в Казани, сейчас ей 41 год. Ошеломительный успех пришел к певице после выпуска альбома "Трудный возраст" в марте 2006 года. Она стала кумиром миллионов подростков в России и далеко за ее пределами. В Украине артистку в то время также знали и слушали — ее песни звучали едва ли не с каждого утюга.

В ноябре 2007 года МакSим представила второй альбом "Мой рай", который был не менее успешным. В это время артистка много выступала, снимала клипы, гастролировала за границей и собирала музыкальные награды.

Однако со временем популярность певицы начала угасать, а ее песни постепенно ушли с украинского музыкального пространства. Не последнюю роль в этом сыграла и личная драма — в период развода с мужем певица МакSим перестала выпускать новые хиты.

Коронавирус, кома и алкоголизм

Нашумевшей в СМИ стала история МакSим, которая очень тяжело перенесла коронавирус. Артистка полтора месяца пролежала в больнице в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали в июне 2021 года с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из-за критического состояния ее ввели в искусственную кому, в которой она провела более двух недель.

Как тогда писали российские паблики, МакSим была на грани смерти.Однако певице удалось побороть болезнь и вернуться к нормальной жизни, правда по началу были проблемы с голосом, а реабилитация затянулась.

Летом 2023 года Марина Максимова призналась в своей алкогольной зависимости. Скрывать проблему с алкоголем певица больше не могла, так как перед этим сорвала два своих концерта, выходя на сцену пьяной.

Видео с МакSим, которая едва стояла на ногах и не попадала в ноты на концерте, быстро разлетелись в сети. После этого артистка записала видеообращение, в котором объяснила, что начала прикладываться к рюмке, потому что взяла на себя слишком много после продолжительной болезни. Теперь же она лечится от алкоголизма, чтобы такие скандалы не повторялись.

МакSим — позиция по войне в Украине

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину певица МакSим выступала против развязывания этой войны. Артистка заявила, что у нее "буквально разрывается сердце от событий в Украине", она надеется на скорый и благополучный исход событий. Однако вскоре ее публикации о войне были удалены, а сама артистка после этого предпочла молчать о происходящем, видимо опасаясь за свою карьеру.

Отметим также, что МакSим в 2017 году попала в базу "Миротворец". Она не раз посещала оккупированный Россией Крым с концертами, а также снимала клип в Керчи.

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