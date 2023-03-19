Хрипела и не попадала в ноты: певица МакSим сорвала концерт и сбежала от россиян (видео)

39-летняя артистка еще и очень располнела

Российская певица МакSим, которая из-за болезни в 2021 году была в коме, на днях сорвала собственный концерт в городе Сочи. Во время выступления на одном из курортов 39-летняя артистка бросила микрофон и убежала со сцены.

"Зрители говорят: звезда еле стояла на ногах, не попадала в ноты, а потом и вовсе ушла за кулисы. Всё выступление продлилось около получаса. После него певице вызвали скорую", — пишут в соцсетях.

Представители МакSим заявили, что причиной срыва концерта стало недомогание певицы: давление, слабость и головокружение. Зрители требуют вернуть деньги за концерт. Стоит еще добавить, что артистка очень располнела.

Напомним, что в июне 2021 года российскую певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани, где она выступала с высокой температурой. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому. Позднее артистку перевели на аппарат ЭКМО, а поражение легких составляло 80%. В августе стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. После выписки певица дала интервью Ксении Собчак, где предстала с весом всего 43-44 кг.