Хрипіла і не потрапляла в ноти: співачка МакSим зірвала концерт і втекла від росіян (відео)

39-річна артистка ще й дуже погладшала

Російська співачка МакSим, яка через хворобу у 2021 році була в комі, днями зірвала власний концерт у місті Сочі. Під час виступу на одному з курортів 39-річна артистка кинула мікрофон та втекла зі сцени.

"Глядачі кажуть: зірка ледве стояла на ногах, не потрапляла в ноти, а потім і зовсім пішла за лаштунки. Весь виступ продовжився близько пів години. Після нього співачці викликали швидку", — пишуть у соцмережах.

Представники МакSим заявили, що причиною зриву концерту стало нездужання співачки: тиск, слабкість та запаморочення. Глядачі вимагають повернути гроші за концерт. Варто ще додати, що артистка дуже погладшала.

Нагадаємо, що у червні 2021 року російську співачку МакSим госпіталізували після концерту в Казані, де вона виступала з високою температурою. Її підключили до апарату ШВЛ та ввели в кому. Пізніше артистку перевели на апарат ЕКМО, а поразка легень становила 80%. У серпні стало відомо, що МакSим вже самостійно дихає через кисневу маску. Після виписки співачка дала інтерв’ю Ксенії Собчак, де з’явилася з вагою всього 43-44 кг.