Остап Ступка розповів, як привітав сина із розлученням (відео)

36-річний актор розлучений офіційно

Дмитро Ступка тепер офіційно має статус холостяка. Український актор розлучився зі стилісткою Поліною Логуновою – про розставання пари стало відомо ще рік тому.

Батько Ступки-молодшого, 55-річний актор театру та кіно Остап Ступка повідомив про розлучення сина у прямому ефірі "Сніданку з 1+1". За словами артиста, він уже надіслав Дмитру відповідні документи, оскільки під час повномасштабної війни той перебуває у США. Цікаво, що Остап Ступка привітав сина із новим статусом.

"Я йому нещодавно переслав документи, постанову про розлучення і привітав його", — пожартував Ступка-старший.

Що відомо про шлюб Дмитра Ступки та Поліни Логунової

Дмитро Ступка та Поліна Логунова одружилися 11 березня 2016 року. Наступного року у подружжя народилася дочка Богдана. На початку січня 2022 року зіркова родина відлетіла до США, а потім стало відомо про розставання пари. Зараз актор живе у Флориді, а у Логунової з’явився новий коханий — американець.

Поліна Логунова та Дмитро Ступка з донькою Богданою

Відомо, що з чоловіком Поліна відкрила свій салон у Лос-Анджелесі. Мало того, пара вже планує весілля.

Поліна Логунова з нареченим-американцем

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зірка фільмів "Один вдома" Маколей Калкін став батьком вдруге. Декілька місяців 42-річний актор приховував радісну новину.