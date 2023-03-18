Остап Ступка розповів, як привітав сина із розлученням (відео)
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36-річний актор розлучений офіційно
Дмитро Ступка тепер офіційно має статус холостяка. Український актор розлучився зі стилісткою Поліною Логуновою – про розставання пари стало відомо ще рік тому.
Батько Ступки-молодшого, 55-річний актор театру та кіно Остап Ступка повідомив про розлучення сина у прямому ефірі "Сніданку з 1+1". За словами артиста, він уже надіслав Дмитру відповідні документи, оскільки під час повномасштабної війни той перебуває у США. Цікаво, що Остап Ступка привітав сина із новим статусом.
"Я йому нещодавно переслав документи, постанову про розлучення і привітав його", — пожартував Ступка-старший.
Що відомо про шлюб Дмитра Ступки та Поліни Логунової
Дмитро Ступка та Поліна Логунова одружилися 11 березня 2016 року. Наступного року у подружжя народилася дочка Богдана. На початку січня 2022 року зіркова родина відлетіла до США, а потім стало відомо про розставання пари. Зараз актор живе у Флориді, а у Логунової з’явився новий коханий — американець.
Відомо, що з чоловіком Поліна відкрила свій салон у Лос-Анджелесі. Мало того, пара вже планує весілля.
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