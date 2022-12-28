Зіркові пари, які розсталися у 2022 році: Дантес і Дорофеєва, Харчишин, Кличко та інші (фото, відео)

Деякі тепер — відомі холостяки й завидні наречені, а дехто вже знайшов собі нову пару

Для українців 2022 рік був тяжким. Багатьом людям довелося протягом року неодноразово змінювати свої плани на майбутнє. Як і ставлення до різних ситуацій та людей. Не оминуло лихо і зірок українського шоубізу.

Протягом року (який, до речі, ще навіть не закінчився) про намір розлучитися заявили аж 11 відомих пар. Хто це і що стало причиною їхнього розставання, розповідаємо у цьому матеріалі.

Зіркові подружжя, які у 2022 році вирішили розлучитися:

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес Даша й Міша Кацуріни Валерій та Юлія Харчишини Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко Сергій Лещенко та Анастасія Топольська Дмитро Ступка і Поліна Логунова Віталій та Наталія Клички Наталія Валевська і Володимир Пригладь Володимир Остапчук і Христина Горняк Костянтин Войтенко і Валентина Марініна Роман та Іванна Сасанчини

Причини розставання зіркових пар

Для когось причиною розлучення стали випробування через повномасштабну війну в Україні (наприклад, як у Тараса і Тіни Цимбалюків), а хтось вирішив розійтися через проблеми, які накопичувалися роками.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес

Їх називали найгарнішою парою українського шоубізу

Зіркове подружжя оголосило про розлучення 18 березня — після 7 років разом. Таке рішення вони прийняли ще до російського вторгнення, однак деякий час відкладали його публічне оголошення. Пізніше Дантес розповів: вони сподівалися, що так на них ніхто не зверне особливої уваги. "Ми перестали "гуртувались" ще до початку повномасштабної війни, просто про це пізніше розповіли. Подумали, наче ніхто так не зверне на це уваги, як би це було в мирні часи. Знаєте, зараз той час, коли можна починати нове життя. І розходитись можна мирно, залишаючись при цьому друзями", — пояснив співак в ефірі "Сніданку з 1+1".

Дорофєєва, коментуючи це рішення наприкінці квітня, заявила, що готова до нових стосунків. Згодом з’ясувалося, що вона тепер зустрічається з відомим ресторатором Мішею Кацуріним, який цьогоріч теж розлучився. Дантес, між тим, спілкуватися з колишньою та її новим хлопцем (за сумісництвом — своїм колишнім другом) не поспішає. Новий роман Наді, каже, став для нього несподіванкою. Хоча він і сам незабаром знайшов собі пару. Та ще й неабикого, а колишню того ж таки ресторатора Кацуріна. Фактично — обидві пари просто помінялися партнерами.

Довідка: Дантес і Дорофєєва познайомилися 5 серпня 2011 року у поїзді — під час подорожі на спільний концерт. За словами дівчини, це було кохання з першого погляду. Співак кілька разів робив їй пропозицію руки та серця, а в липні 2015 року нарешті відбулося довгоочікуване весілля. Загалом пара пробула разом 10 років, 6 із яких – у шлюбі.

Даша й Міша Кацуріни

Пара була в шлюбі 7 років

Нинішній бойфренд Дорофєєвої оголосив про розлучення з дружиною буквально на наступний день після заяви Наді та Вови. Спершу дві "прикрі" події між собою ніхто не пов’язував, однак за кілька тижнів поповзли чутки, що Надя тепер із Мішею. Згодом новоспечена пара й сама це підтвердила.

Ексдружина Кацуріна — Даша — розповіла, що їхні стосунки з чоловіком за 7 років себе вижили. Тепер, згадуючи усі ті події, вона розуміє, що давала йому занадто мало простору. Щодо нового роману, то всі крапки над "і" Дантес і Кацуріна поставили у вересні, коли Даша запостила у своєму Instagram сторіз зі співаком та двома своїми дітьми і додала, що кохає його та сумує.

Ті самі фото зі сторіс Даші Кацуріної - так вона зізналася про стосунки з Дантесом

Валерій та Юлія Харчишини

Ця пара була разом щонайменше 13 років

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин після 13 років стосунків вирішив розлучитися з дружиною Юлею. Про це він повідомив у травні. Рішення про необхідність розстатися пара теж прийняла ще до подій 24-го лютого.

Ще у листопаді 2021 року Харчишин в інтерв'ю ЖВЛ зізнався, що його стосунки з дружиною зіпсувалися на тлі невиліковної хвороби сина. Випробування, яке триває останні кілька років, помітно позначилося на шлюбі виконавця.

Спільний біль не зміцнив сімейний союз Харчишиних

Довідка : Валерій Харчишин та Юлія одружилися у 2009 році. У шлюбі у них народилося троє синів. У червні 2014 року стало відомо, що Юлія втратила дитину на 5-му місяці вагітності. У подружжя мав народитися хлопчик. У листопаді 2021 року музикант повідомив, що його 14-річний син Євген невиліковно хворий.

Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко

Їхній шлюб протримався усього рік

Звісткою про розлучення у червні шокував і популярний український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк. В Istagram-сторіс він виклав спільне фото і коротенький текст, в якому зізнався, що вони з Тіною "мусять обирати окремі дороги". З дизайнеркою та візажисткою Тіною Антоненко артист був у стосунках 4 роки, останній рік — в офіційному шлюбі.

Згодом актор зізнався, що крах їхньої сім'ї для нього був несподіванкою. Однією з причин розладу у стосунках пари стала і повномасштабна війна, адже, як зауважив Тарас, "як не крути, це все величезна депресія для кожної людини". Водночас Тіна наполягає, що причина — саме у війні та випробуваннях, які вона передбачає.

Екс-пані Цимбалюк відразу змінила прізвище у соцмережах — зараз вона підписана своїм дівочим прізвищем — Антоненко. Щодо актора, то розрив він переживав важко, але недовго — наприкінці листопада він вже виставляв фото поцілунків з новою дівчиною, а напередодлні опублікував перші спільні світлини з новою коханою, де її добре видно. Обраницею Цимбалюка стала рестораторка Світлана Готочкіна.

Сергій Лещенко та Анастасія Топольська

В Анастасії тепер нові стосунки - з музичним продюсером

Ще одна пара, яка не пережила 2022-й – ексдепутат Сергій Лещенко (нині — член Наглядової ради "Укрзалізниці") та діджейка Анастасія Топольська. Про їхнє розлучення стало відомо у листопаді — після того, як Dj Nastia виклала фото з новим коханим — нідерландським музичним продюсером Stef Mendesidis. Тоді Топольська заявила, що розлучення з Лещенком відбулося ще пів року тому.

Дмитро Ступка і Поліна Логунова

У пари є 5-річна донечка Богдана, названа на честь знаменитого дідуся актора

Ще один український актор Дмитро Ступка та блогерка та стилістка Поліна Логунова розійшлися після 5 років шлюбу — за ініціативи дружини. У березні 2016-го вони зіграли весілля, вже у квітні наступного року у пари народилася донечка Богдана (дівчинку назвали на честь дідуся — того самого легендарного Богадана Ступки). Торік подружжя разом з дитиною емігрували до США, там колишні закохані й вирішили припинити стосунки.

Про розлучення на початку квітня 2022-го заявила Поліна. Відповідний пост з’явився в її Інстаграмі. Білоруська модель запевняє, що з колишнім чоловіком вони залишилися добрими друзями, і "покажуть приклад, як колишньому подружжю можна зберегти стосунки".

Через місяць ситуацію вирішив прокоментувати й сам Дмитро. Він розповів, що колишня дружина прийняла рішення розірвати стосунки ще наприкінці 2021 року. Поки Ступка ходив по різних курсах з вивчення англійської мови, яка потрібна йому для нової ролі, його дружина познайомилася з американцем і закохалася в нього. Нові стосунки Логунова почала ще бувши одруженою із Дмитром.

Зараз Логунова готується до нового весілля

Цікаво, що офіційно Дмитро і Поліна — ще подружжя. Доки в Україні війна, розлучитися вони не можуть. Проте у США колишні закохані живуть у різних містах: він — у Маямі, вона (з донькою та новим хлопцем) — у Каліфорнії. Логунова, до речі, готується до весілля зі своїм новим бойфрендом — ще навесні він зробив їй романтичну пропрозицію.

Віталій та Наталія Клички

Вони були разом понад 25 років

Мер Києва цього року також оголосив про розлучення. У шлюбі з Наталією вони пробули більш як 25 років. Та, як зауважив Віталій Кличко, це рішення у них було спільним. "Ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років — різні інтереси, різне життя", — зауважив боксер, коментуючи цю новину у серпні. Офіційно повідомляла прол розлучення і Наталія Єгорова — у своєму Інстаграмі.

Пост колишньої дружини Кличка від 16 серпня 2022 року

Довідка : Віталій Кличко та модель і спортсменка Наталія Єгорова одружились 26 квітня 1996 року, після заміжжя жінка взяла прізвище чоловіка. У шлюбі в них народилось троє дітей:Єгор-Деніел (2000), Єлизавета-Вікторія (2002) та Максим-Олександр (2005). Раніше подружжя багато часу проводило за кордоном. Після завершення спортивної кар’єри Віталій подався у політику, тож переважно був в Україні. Наталя ж почала співати і зібрала власний гурт "Addicted to" (у перекладі — "Залежні від").

Наталія Валевська і Володимир Пригладь

Ця пара була разом 20 років

У червні 2022-го стало відомо, що українська співачка Наталія Валевська розлучається з чоловіком. У шлюбі з Володимиром вона пробула 18 років, загалом їхні стосунки тривали 20 років. Цей союз називали одним із найміцніших в українському шоубізі. Що стало причиною розриву, пара досі не коментує.

Довідка : Відомо, що в них була дуже романтична історія кохання. Володимир Пригладь закохався в Наталю з першого погляду, побачивши її в одному з ресторанів, де вона виступала. Чоловік постійно ходив до цього закладу, щоб її побачити, і через кілька місяців йому таки пощастило потрапити до однієї компанії зі співачкою та особисто з нею познайомитися. Однак співачка його одразу не запам’ятала — прихильності Наталії чоловіку довелося добиватися цілих 3 роки! Поки все переросло у любов, Володимир уже мав дружину і двох дітей, а Наталя знала дату майбутнього весілля. Проте вони вирішили залишити все у минулому й побратися.

Володимир Остапчук і Христина Горняк

Це буде вже друге розлучення шоумена

Шлюб шоумена Володимира Остапчука та нотаріуса Христини Горняк (яка теж поки носить прізвище Остапчук) за війну пройшов чимало випробувань. Від наміру завести дитину після перемоги й будівництва спільного котеджу, до роздільного житла і чуток про розлучення, які почали ширитися у вересні. Пара перебуває у шлюбі менш як 2 роки, а шоумен уже має за плечима розлучення — раніше він був одружений з Оленою Войченко, вони мають двох спільних дітей, які зараз разом із матір’ю перебувають у Канаді.

Днями почали ширитися нові плітки та здогадки: після публікації кількох фотографій Остапчуком блогерка Юлія Тимошенко припустила, що зараз він зустрічається із 22-річною журналісткою Катериною Полтавською, у профілі якої з’являються фактично ті ж світлини, просто зняті під іншим кутом. Правда це чи ні — поки невідомо, адже ні Остапчук, ні Полтавська нічого не коментують.

Костянтин Войтенко і Валентина Марініна

Головне актора зараз - "лишатися людиною"

Ще одна пара розпалася в жовтні. Тоді про своє розлучення заявили актор Костянтин Войтенко і танцівниця Валентина Марініна. Причиною такого рішення, за їхніми словами, стала криза у стосунках, яку вони просто не змогли пережити.

Відомо, що Костянтин і Валентина була разом 7 років, у них є спільна донька Емілія. Головним завданням для Войтенка нині лишається бути хорошим батьком. Про це він розповів у програмі "Сніданок з 1+1".

Костянтин Войтенко розповів, що головне для нього - "залишатися людиною" і "бути нормальним, гарним батьком"

Роман та Іванна Сасанчини

Пара пробула разом менше року

Ще одна криза торкнулася і сім’ї переможця "Голосу країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина. У квітні стало відомо, що він розлучається зі своєю дружиною Іванною, яка на 4 роки старша за нього. Про розрив стосунків, до речі, повідомила саме вона.

Довідка: 20-річний Роман та 24-річна Іванна познайомилися у 2020 році в компанії спільних друзів. Кохання зародилося швидко і вже за кілька місяців пара почала жити разом. Спершу вони мешкали у квартирі, яку Сасанчин здобув за перемогу у шоу "Голос", а пізніше – переїхали до рідного Тернополя. Вже в травні наступного року Роман зробив пропозицію своїй коханій, і 2 грудня 2021-го закохані одружилися. На момент весілля Іванна вже була "глибоко вагітною" і 30 грудня у пари народилася дочка Елізабет.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 2022 рік — "щедрий" на розлучення. Чому так відбувається і що найчастіше приводить до розриву стосунків закоханих, розповіла адвокатка та експерт у сфері сімейного права Наталія Горбаль