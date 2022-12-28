Расставшиеся в 2022 году звездные пары: Дантес и Дорофеева, Харчишин, Кличко и другие (фото, видео)

Некоторые теперь известные холостяки и завидные невесты, а некоторые уже нашли себе новую пару

Для украинцев 2022 год был тяжелым. Многим людям пришлось в течение года не раз менять свои планы на будущее. Как и отношение к разным ситуациям и людям. Не обошла беда и звезд украинского шоубиза.

В течение года (который, кстати, еще даже не закончился) о намерении развестись заявили 11 известных пар. Кто это и что стало причиной их расставания, рассказываем в этом материале.

Звездные супруги, которые в 2022 году решили развестись:

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Даша и Миша Кацурины Валерий и Юлия Харчишины Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко Сергей Лещенко и Анастасия Топольская Дмитрий Ступка и Полина Логунова Виталий и Наталья Кличко Наталья Валевская и Владимир Пригладь Владимир Остапчук и Кристина Горняк Константин Войтенко и Валентина Маринина Роман и Иванна Сасанчины

Причины расставания звездных пар

Для кого-то причиной развода стали испытания из-за полномасштабной войны в Украине (например, как у Тараса и Тины Цимбалюков), а кто-то решил разойтись из-за проблем, которые накапливались годами.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Их называли самой красивой парой украинского шоубиза

Звездные супруги объявили о разводе 18 марта — после 7 лет вместе. Такое решение они приняли еще до российского вторжения, но некоторое время откладывали его публичное объявление. Позже Дантес рассказал: они надеялись, что так на них никто не обратит особого внимания. "Мы перестали "группироваться" еще до начала полномасштабной войны, просто об этом позже рассказали. Подумали, будто никто так не обратит на это внимания, как бы это было в мирное время. Знаете, сейчас то время, когда можно начинать новую жизнь. И расходиться можно мирно, оставаясь при этом друзьями", — объяснил певец в эфире "Завтрака с 1+1".

Дорофеева, комментируя это решение в конце апреля, заявила, что готова к новым отношениям. Впоследствии выяснилось, что она теперь встречается с известным ресторатором Мишей Кацуриным, который в этом году тоже развелся. Дантес, между тем, общаться с бывшей и ее новым парнем (по совместительству своим бывшим другом) не спешит. Новый роман Нади, говорит, стал для него неожиданностью. Хотя он и сам вскоре нашел себе пару. Да еще и не кого-нибудь, а бывшую того же ресторатора Кацурина. Фактически – обе пары просто поменялись партнерами.

Напомним, что Дантес и Дорофеева познакомились 5 августа 2011 года в поезде — во время путешествия на совместный концерт. По словам девушки, это была любовь с первого взгляда. Певец несколько раз делал ей предложение руки и сердца, а в июле 2015 года наконец-то состоялась долгожданная свадьба. В общей сложности пара пробыла вместе 10 лет, 6 из которых – в браке.

Даша и Миша Кацурины

Пара была в браке 7 лет

Нынешний бойфренд Дорофеевой объявил о разводе с женой буквально на следующий день после заявления Нади и Вовы. Сначала два "досадных" события между собой никто не связывал, однако через несколько недель поползли слухи, что Надя теперь с Мишей. Впоследствии новоиспеченная пара и сама это подтвердила.

Эксжена Кацурина — Даша — рассказала, что их отношения с мужем за 7 лет себя выжили. Теперь, вспоминая все события, она понимает, что давала ему слишком мало пространства. Что касается нового романа, то все точки над "і" Дантес и Кацурина поставили в сентябре, когда Даша запостила в своем Instagram стороз с певцом и двумя своими детьми и добавила, что любит его и скучает.

Те же фото со стор Даши Кацуриной — так она призналась об отношениях с Дантесом

Валерий и Юлия Харчишины

Эта пара была вместе по меньшей мере 13 лет

Фронтмен группы "Друга рика" Валерий Харчишин после 13 лет отношений решил расстаться с супругой Юлей. Об этом он сообщил в мае. Решение о необходимости расстаться пара тоже приняла еще до событий 24 февраля.

В ноябре 2021 года Харчишин в интервью ЖВЛ признался, что его отношения с женой испортились на фоне неизлечимой болезни сына. Испытание, которое длится последние несколько лет, заметно сказалось на браке исполнителя.

Совместная боль не укрепила семейный союз Харчишиных

Справка : Валерий Харчишин и Юлия поженились в 2009 году. В браке у них родилось трое сыновей. В июне 2014 года стало известно, что Юлия потеряла ребенка на 5 месяце беременности. У супругов должен был родиться мальчик. В ноябре 2021 года музыкант сообщил, что его 14-летний сын Евгений неизлечимо болен.

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко

Их брак продержался всего год

Известием о разводе в июне шокировал и популярный украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк. В Istagram-сторис он выложил общее фото и короткий текст, в котором признался, что они с Тиной "должны выбирать отдельные дороги". С дизайнером и визажисткой Тиной Антоненко артист был в отношениях 4 года, последний год – в официальном браке.

Впоследствии актер признался, что крах их семьи для него было неожиданностью. Одной из причин разлада в отношениях пары стала и полномасштабная война, ведь, как заметил Тарас, "как ни крути, это все огромная депрессия для каждого человека". В то же время Тина настаивает, что причина именно в войне и испытаниях, которые она предусматривает.

Экс-госпожа Цымбалюк сразу сменила фамилию в соцсетях — сейчас она подписана своей девичьей фамилией — Антоненко. Относительно актера, то разрыв он переживал тяжело, но недолго — в конце ноября уже выставлял фото поцелуев с новой девушкой, а накануне опубликовал первые общие фотографии с новой любимой, где ее хорошо видно. Избранницей Цимбалюка стала ресторатор Светлана Готочкина.

Сергей Лещенко и Анастасия Топольская

У Анастасии теперь новые отношения – с музыкальным продюсером

Еще одна пара, которая не пережила 2022-й – эксдепутат Сергей Лещенко (ныне член наблюдательного совета "Укрзализныци") и диджейка Анастасия Топольская. Об их разводе стало известно в ноябре – после того, как Dj Nastia выложила фото с новым любимым – нидерландским музыкальным продюсером Stef Mendesidis. Тогда Топольская заявила, что развод с Лещенко состоялся еще полгода назад.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова

У пары есть 5-летняя дочь Богдана, названная в честь знаменитого дедушки актера

Еще один украинский актер Дмитрий Ступка и блоггер и стилистка Полина Логунова разошлись после 5 лет брака — по инициативе жены. В марте 2016-го они сыграли свадьбу, уже в апреле следующего года у пары родилась дочь Богдана (девочку назвали в честь дедушки — того самого легендарного Богадана Ступки). В прошлом году супруги вместе с ребенком эмигрировали в США, там бывшие влюбленные и решили прекратить отношения.

О разводе в начале апреля 2022-го заявила Полина. Соответствующий пост явился в ее Инстаграме. Белорусская модель уверяет, что с бывшим мужем они остались хорошими друзьями, и "покажут пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения".

Через месяц ситуацию решил прокомментировать и сам Дмитрий. Он рассказал, что бывшая супруга приняла решение разорвать отношения еще в конце 2021 года. Пока Ступка ходил по разным курсам по изучению английского языка, который нужен ему для новой роли, его жена познакомилась с американцем и влюбилась в него. Новые отношения Логунова начала еще будучи замужем за Дмитрием.

Сейчас Логунова готовится к новой свадьбе

Интересно, что официально Дмитрий и Полина – еще супруги. Пока в Украине война, развестись они не могут. Однако в США бывшие влюбленные живут в разных городах: он – в Майами, она (с дочерью и новым парнем) – в Калифорнии. Логунова, кстати, готовится к свадьбе со своим новым бойфрендом – еще весной он сделал ей романтическое предложение.

Виталий и Наталья Кличко

Они были вместе почти 26 лет

Мэр Киева в этом году также объявил о разводе. В браке с Наталией они пробыли более 25 лет. Но, как заметил Виталий Кличко, это решение у них было общим. "Мы много лет живем не только в разных городах, но и в разных странах. Много лет — разные интересы, разная жизнь", — заметил боксер, комментируя эту новость в августе. Официально сообщала о разводе и Наталья Егорова – в своем Инстаграме.

Пост бывшей супруги Кличко от 16 августа 2022 года

Справка : Виталий Кличко и модель, спортсменка Наталья Егорова поженились 26 апреля 1996 года, после замужества она взяла фамилию мужчины. В браке у них родилось трое детей: Егор-Дениел (2000), Елизавета-Виктория (2002) и Максим-Александр (2005). Раньше супруги много времени проводили за границей. После завершения спортивной карьеры Виталий пошел в политику, поэтому в основном был в Украине. Наталья же начала петь и собрала собственную группу "Addicted to" (в переводе — "В зависимости от").

Наталья Валевская и Владимир Пригладь

Эта пара была вместе 20 лет

В июне 2022-го стало известно, что украинская певица Наталья Валевская разводится с мужем. В браке с Владимиром она пробыла 18 лет, в общей сложности их отношения продолжались 20 лет. Этот союз называли одним из самых крепких в украинском шоубизе. Что явилось причиной разрыва, пара до сих пор не комментирует.

Известно , что у них была очень романтичная история любви. Владимир Пригладь влюбился в Наталью с первого взгляда, увидев ее в одном из ресторанов, где она выступала. Мужчина постоянно ходил в это заведение, чтобы его увидеть, и через несколько месяцев ему удалось попасть в одну компанию с певицей и лично с ней познакомиться. Однако певица его сразу не запомнила — благосклонности Натальи мужу пришлось добиваться целых 3 года! Пока все переросло в любовь, Владимир уже имел жену и двоих детей, а Наталья знала дату предстоящей свадьбы. Однако они решили оставить все в прошлом и обручиться.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Это будет уже второй развод шоумена

Брак шоумена Владимира Остапчука и нотариуса Кристины Горняк (которая тоже пока носит фамилию Остапчук) за войну прошел немало испытаний. От намерения завести ребенка после победы и строительства общего коттеджа до раздельного жилья и слухов о разводах, которые начали распространяться в сентябре. Пара состоит в браке менее 2 лет, а у шоумена уже есть за плечами развод — раньше он был женат на Елене Войченко, у них двое общих детей, которые сейчас вместе с матерью находятся в Канаде.

На днях начали распространяться новые сплетни и догадки: после публикации нескольких фотографий Остапчуком блоггер Юлия Тимошенко предположила, что сейчас он встречается с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской, в профиле которой появляются фактически те же фотографии, просто снятые под другим углом. Правда, это или нет — пока неизвестно, ведь ни Остапчук, ни Полтавская ничего не комментируют.

Константин Войтенко и Валентина Маринина

Главное актера сейчас – "остаться человеком"

Еще одна пара распалась в октябре. Тогда о своем разводе заявили актер Константин Войтенко и танцовщица Валентина Маринина. Причиной такого решения, по их словам, стал кризис в отношениях, который они просто не смогли пережить.

Известно, что Константин и Валентинабыла вместе 7 лет, у них есть общая дочь Эмилия. Главной задачей для Войтенко сейчас остается быть хорошим отцом. Об этом он рассказал в программе "Завтрак с 1+1".

Константин Войтенко рассказал, что главное для него — "оставаться человеком" и "быть нормальным, хорошим отцом"

Роман и Иванна Сасанчины

Пара пробыла вместе меньше года

Еще один кризис затронул и семью победителя "Голоса страны" и "Голос. Дети" Романа Сасанчина. В апреле стало известно, что он расстается со своей женой Иванной, которая на 4 года старше его. О разрыве отношений, кстати, сообщила именно она.

Справка : 20-летний Роман и 24-летняя Иванна познакомились в 2020 году в компании общих друзей. Любовь зародилась быстро и уже через несколько месяцев пара начала жить вместе. Сначала они жили в квартире, которую Сасанчин одержал за победу в шоу "Голос", а позже – переехали в родной Тернополь. Уже в мае следующего года Роман сделал предложение своей любимой, и 2 декабря 2021 влюбленные поженились. К моменту свадьбы Иванна уже была "глубоко беременной" и 30 декабря у пары родилась дочь Элизабет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 2022 год — "щедрый" на разводы. Почему так происходит и что чаще всего приводит к разрыву отношений влюбленных, рассказала адвокат и эксперт в сфере семейного права Наталья Горбаль.