Владимир Остапчук завел 22-летнюю пассию: кто она и как выглядит (фото, видео)

Уже поползли слухи, мол, парочка завтракает вместе и украшает одну на двоих елку

Только в сентябре начали появляться слухи о разводе Владимира Остапчука со второй женой Кристиной Горняк. Сам он это не комментирует, но, похоже, новенькую возлюбленную уже отыскал.

В сети теперь ходят новые слухи и догадки. Как пишет ТСН, новая избранница Остапчука — 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская. Известно, что девушка родом из Кропивницкого живет и работает сейчас в Киеве.

Поводом для обсуждения нового романа шоумена и журналистки стало видео, которым в TikTok поделилась блоггер Юлия Тимошенко. В ролике она собрала фото с одних и тех же мест, что Владимир и Екатерина постятся в своих фотоблогах. К примеру, и журналистка, и ведущий показали на своих снимках одну и ту же елку, которая стоит дома у ведущего. Фотографии завтрака у обоих тоже были сделаны за одним и тем же столом.

Кстати, в свое время Остапчук точно таким же образом намекал на отношения с Горняком. Прежде чем официально представить Кристину как свою девушку, они с ней постились фото из одинаковых локаций.

Вот такие фото появились в аккаунтах Остапчука и Полтавской

Немного деталей о личной жизни и новом вероятном романе с молодой журналисткой сообщает и травести-дива Монро: "А у телеведущего Остапчука новая краля. Вроде бы та, которая помогает восстанавливать аккаунты в инста. Она и ему помогала вернуть аккаунт. Совет и любовь, он свободен", но ничто так не бодрит, как свежая сплетня.

Интересно, что инстаграмм-профиль Екатерины Полтавской закрыт, но, судя по шапке профиля, работает она журналисткой и project-менеджеркой, а также ведет свой блог. Есть более 30 тыс. подписчиков. В инстаграме ее знают как девушку, которая "смешно отвечает на комментарии россиян", передает 24 канал.

Напомним, ранее Константин Меладзе после слухов о разводе с Брежневой оставил о ней загадочное послание.