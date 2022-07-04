Остапчук пожаловался на бывшего тестя - тот угрожает "конкретной" расправой
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Украинский телеведущий показал переписку с Сергеем Войченко
Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал, как отец его бывшей жены Елены Войченко грозит ему расправой. Все началось с новых откровений женщины, которая сейчас находится в Канаде и, по словам Остапчука, не дает шоумену общаться с детьми.
Скандал разгорелся после недавнего интервью Войченко, где она рассказала об угрозах от шоумена и оскорбила его новую жену Кристину Горняк, назвав ее "профессиональной любовницей Шуфрича". Остапчук не стал молчать и раскрыл резонансные детали о родственниках Войченко, которые якобы связаны с криминалом.
Телеведущий заявляет, что его бывший тесть Сергей угрожает ему судом, при этом называя "мразью". Кроме того, дедушка детей Остапчука обвинил звезду в уклонении от службы в ВСУ.
Скрины переписки с мужчиной Остапчук выложил в сторис-Инстаграм.
"Сергей Войченко. Отец моей бывшей жены угрожает мне расправой. Эти бандиты безнаказанно уже много лет запугивают людей. Я не боюсь этих подонков. Но если со мной что-то случится – это дело рук Сергея Войченко или его сына Романа", – написал Остапчук.
Шоумен попросил оставить его и его семью в покое, а также пригрозил, если брат Елены, которого Остапчук назвал "рецидивистом", попытается как-то навредить, тот не будет сидеть, сложа руки.
Напомним, что на данный момент украинский шоумен не общается со своими детьми от первого брака. По словам мужчины, с начала войны Елена Войченко с детьми уехала в Канаду, и сейчас женщина не дает возможности отцу видеться с сыном Эваном и дочерью Эмилией, которой 5 июня исполнилось 9 лет.
Ранее Владимир Остапчук заявил, что война не помешала ему с женой Кристиной, недавно заинтриговавшей округлым животом, достраивать свое собственное гнездышко. Остапчук и Горняк хотят обустроиться в коттеджном городке в селе Вишенки, Киевской области.