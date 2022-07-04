Остапчук поскаржився на колишнього тестя — той погрожує "конкретною" розправою

Український телеведучий показав листування із Сергієм Войченком

Український телеведучий Володимир Остапчук показав, як батько його колишньої дружини Олени Войченко погрожує йому розправою. Все почалося з нових одкровень жінки, яка зараз перебуває в Канаді та, за словами Остапчука, не дає шоумену спілкуватися з дітьми.

Скандал розгорівся після нещодавнього інтерв’ю Войченко, де вона розповіла про погрози від шоумена та образила його нову дружину Христину Горняк, назвавши її "професійною коханкою Шуфрича". Остапчук не став мовчати та розкрив резонансні деталі про родичів Войченко, які нібито пов’язані з криміналом.

Телеведучий заявляє, що його колишній тесть Сергій погрожує йому судом, називаючи при цьому "мерзотою". Крім того, дідусь дітей Остапчука звинуватив зірку в ухиленні від служби у ЗСУ.

Скріни листування з чоловіком Остапчук виклав у сторіс-Інстаграм.

Читайте також: Категорія Lifestyle "Побачив у мені чоловіка": Остапчук заговорив про нетрадиційну орієнтацію путініста Кіркорова До війни український шоумен активно спілкувався із забороненим в Україні росіянином

"Сергій Войченко. Батько моєї колишньої дружини погрожує мені розправою. Ці бандити безкарно вже багато років залякують людей. Я не боюся цих покидьків. Але якщо щось станеться зі мною – це справа рук Сергія Войченка чи його сина Романа", – написав Остапчук.

На фото — Сергій Войченко

Шоумен попросив залишити його та його родину у спокої, а також пригрозив, якщо брат Олени, якого Остапчук назвав "рецидивістом", спробує якось нашкодити, той не сидітиме, склавши руки.

Шоумен заявив, що у 2020 році його тесть напав на нього. Усі зафіксувала поліція

Нагадаємо, що зараз український шоумен не спілкується зі своїми дітьми від першого шлюбу. За словами чоловіка, з початку війни Олена Войченко з дітьми поїхала до Канади, і зараз жінка не дає можливості батькові бачитися із сином Еваном та донькою Емілією, якій 5 червня виповнилося 9 років.

Раніше Володимир Остапчук заявив, що війна не завадила йому з дружиною Христиною, яка нещодавно заінтригувала округлим животом, добудовувати своє власне гніздечко. Остапчук та Горняк хочуть облаштуватися у котеджному містечку у селі Вишеньки, що на Київщині.