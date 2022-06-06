"Вагітний животик": дружина Остапчука спантеличила своїх шанувальників новим фото

Христина Горняк поділилася неоднозначним фото у мережі

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк викликала неоднозначну реакцію серед своїх підписників, коли опублікувала нове фото в Інстаграмі.

На ньому 34-річна Христина позує в яскраво-рожевій сукні, що обтягує, доповнюючи образ білою сорочкою, обв’язаною вище талії.

"Мрію, щоб кожна дівчина/жінка нашої України, прокидаючись, першим ділом думала, що їй одягнути зі свого гарного гардеробу, насолоджувалась собою перед дзеркалом, думала які beauty процедури їй зробити зранку, а не про те, що за вікном 103-й день війни… Дівчатка мої, тримаймось!", — написала Христина в пості.

Через візуальний обман на фото багато хто з підписників одразу припустив, що Володимир Остапчук знову стане батьком. Однак, придивившись, користувачі мережі зазначили, що мало не привітали пару з майбутнім поповненням.

Варто додати, що зараз український шоумен не спілкується зі своїми дітьми від першого шлюбу з Оленою Войченко. За словами чоловіка, з початку війни його колишня дружина з дітьми поїхали до Канади, і зараз Олена не дає можливості батькові бачитися із сином Еваном та донькою Емілією, якій 5 червня виповнилося 9 років.

"Я знаю, що ти чекала на моє особисте привітання чи дзвінок сьогодні. Але ти вже доросла і маєш знати — я не маю такої можливості, пробач, мама не дозволяє ні привітати, ні навіть тобі додзвонитись, хоча я намагаюсь з тобою поговорити щовечора…" — написав дочці в Інстаграмі телеведучий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова показала підрослого сина Михайла.