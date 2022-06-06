"Беременный животик": жена Остапчука озадачила своих поклонников новым фото

Кристина Горняк поделилась неоднозначным фото в сети

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк вызвала неоднозначную реакцию среди своих подписчиков, когда опубликовала новое фото в Инстаграме.

На нем 34-летняя Кристина позирует в обтягивающем ярко-розовом платье, дополняя образ белой рубашкой, обвязанной выше талии.

"Мечтаю, чтобы каждая девушка/женщина нашей Украины, просыпаясь, первым делом думала, что ей одеть из своего красивого гардероба, наслаждалась собой перед зеркалом, думала какие beauty процедуры ей сделать утром, а не о том, что за окном 103-й день войн… Девочки мои, держимся!", — написала Кристина в посте.

Из-за визуального обмана на фото многие с подписчиков сразу предположили, что Владимир Остапчук снова станет отцом. Однако, присмотревшись, пользователи сети отметили, что чуть было не поздравили пару с будущим пополнением.

Стоит добавить, что на данный момент украинский шоумен не общается со своими детьми от первого брака с Еленой Войченко. По словам мужчины, с начала войны его бывшая жена с детьми уехали в Канаду, и сейчас Елена не дает возможности отцу видеться с сыном Эваном и дочерью Эмилией, которой 5 июня исполнилось 9 лет.

"Я знаю, что ты ожидала моего личного приветствия или звонка сегодня. Но ты уже взрослая и должна знать — у меня нет такой возможности, извини, мама не позволяет ни поздравить, ни даже тебе дозвониться, хотя я пытаюсь с тобой поговорить каждый вечер…", — написал дочери в Инстаграме телеведущий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала подросшего сына Михаила.