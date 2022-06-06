"Маленька копія Віктора Павліка": дружина співака розчулила фото підрослого сина

Катерина Репяхова похвалилася сином-красенем, який скоро відзначить свій перший день народження

Дружина народного артиста України Віктора Павліка, концертний директор та блогерка Катерина Репяхова поділилася фото свого підрослого сина Михайла, який 15 червня відзначатиме свій перший день народження.

Знімок було опубліковано в Інстаграмі молодої мами. "Ця фотографія зібрала стільки реакцій в сторі, що вирішила залишити її тут", — написала Репяхова.

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На фото молодший син Віктора Павліка сидить на дивані та дивиться прямо в камеру. На ньому — літня сорочка, штани та босоніжки.

Фоловери блогерки, на сторінку якої у соціальній мережі підписано понад 160 тисяч людей, зазначили, що хлопчик дуже схожий на свого зіркового батька. А також назвали малюка серцеїдом.

Нагадаємо, що останні місяці дружина Віктора Павлика перебувала в Ізраїлі із сином Михайлом. Перед від’їздом хлопчик захворів — у нього почало боліти коліно, через що піднялася температура і зник апетит. За визнанням зіркової мами, вона почала дуже турбуватися, адже припускала, що Михайло може мати страшне захворювання, знайоме її сім’ї.

Раніше Катерина Репяхова зізналася, що з дорослішанням її син Михайло почав вимагати більше уваги від батьків, і розповіла про "кризу одного року".