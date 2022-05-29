Молода дружина Віктора Павліка розповіла про "кризу" у сім’ї

Катерина Репяхова зазначила, що з дорослішанням її син вимагає дедалі більшої уваги

Концертний директор та блогер Катерина Репяхова розповіла про "кризу одного року", маючи на увазі особливості виховання дитини, зокрема свого сина Михайла, який 15 червня відзначатиме свій перший день народження.

У сторіс Інстаграм дружина українського виконавця Віктора Павліка пояснила підписникам, що криза одного року — це одна з нормативно-вікових криз, що завершує період розвитку немовляти. З цим зіткнулася сама зіркова мама.

Вона розповіла, що її 11-місячний синочок Михайло перестав слухатися, виявляє впертість, настирливість, потребує підвищеної уваги.

Нагадаємо, що останні місяці дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова перебувала в Ізраїлі із сином Михайлом. Перед від’їздом хлопчик захворів — у нього почало боліти коліно, через що піднялася температура і зник апетит. За визнанням зіркової мами, вона почала дуже турбуватися, адже припускала, що її Михайло може мати страшне захворювання, знайоме її сім’ї.

Раніше Катерина Репяхова пояснила, чому її 56-річного чоловіка, українського співака Віктора Павліка, випустили з країни, попри воєнний стан.