Дружина Віктора Павліка повідомила про хворобу 11-місячного сина: запідозрили страшний діагноз
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Катерина Репяхова з малюком потрапила до лікарні в Ізраїлі
Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка зараз перебуває в Ізраїлі, розповіла, що дуже перелякалася через недугу свого маленького сина Мишка.
Дівчина розповіла про все, що сталося, у сторіс Інстаграм.
Як зізналася Катерина, їх 11-місячного синочка серйозно непокоїть коліно. У нього піднялася температура, зник апетит.
"Здавалося б, що тут такого, ну болить коліно у дитини. Якби не діагноз, який знайомий нашій сім’ї, коли опухає ніжка. Ця хвороба передається через кров, бактерія, яка роз’їдає кістку. У Міші якраз є подряпина. У мене все життя пролетіло перед очима”, — розповіла Катерина.
Як зізналася Репяхова, вона згадала про захворювання, яке вражає кістки – остеомієліт. Мамі з сином довелося їхати до місцевої лікарні, в якій у малюка взяли аналізи, зробили рентген та відправили чекати на результати. На щастя, страшний діагноз не підтвердився.
"Можете собі уявити мої почуття, коли я прочитала ці рядки. Я дуже сильно злякалася", — поділилася емоціями дружина Віктора Павліка.
Репяхова додала, що дитина продовжує мучитися, колінце болить. Сім’я планувала повертатися до України.
Нагадаємо, Віктор Павлік та Катерина Репяхова одружилися у травні 2020 року, але від пишної урочистості парі довелося відмовитися. Вже в січні 2021 року Катерина оголосила, що чекає на дитину. Віктор Павлік вчетверте став батьком у червні 2021 року.
Якось молодій дружині співака довелося утримувати чоловіка. Катерина, як популярний блогер, давала реклами, тому годувальницею сім’ї під час локдауну стала саме вона.