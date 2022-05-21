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Дружина Віктора Павліка повідомила про хворобу 11-місячного сина: запідозрили страшний діагноз

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Катерина Репяхова зараз перебуває з сином в Ізраїлі Новина оновлена 21 травня 2022, 18:42
Катерина Репяхова зараз перебуває з сином в Ізраїлі

Катерина Репяхова з малюком потрапила до лікарні в Ізраїлі

Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка зараз перебуває в Ізраїлі, розповіла, що дуже перелякалася через недугу свого маленького сина Мишка.

Дівчина розповіла про все, що сталося, у сторіс Інстаграм.

Як зізналася Катерина, їх 11-місячного синочка серйозно непокоїть коліно. У нього піднялася температура, зник апетит.

"Здавалося б, що тут такого, ну болить коліно у дитини. Якби не діагноз, який знайомий нашій сім’ї, коли опухає ніжка. Ця хвороба передається через кров, бактерія, яка роз’їдає кістку. У Міші якраз є подряпина. У мене все життя пролетіло перед очима”, — розповіла Катерина.

Як зізналася Репяхова, вона згадала про захворювання, яке вражає кістки – остеомієліт. Мамі з сином довелося їхати до місцевої лікарні, в якій у малюка взяли аналізи, зробили рентген та відправили чекати на результати. На щастя, страшний діагноз не підтвердився.

"Можете собі уявити мої почуття, коли я прочитала ці рядки. Я дуже сильно злякалася", — поділилася емоціями дружина Віктора Павліка.

Репяхова додала, що дитина продовжує мучитися, колінце болить. Сім’я планувала повертатися до України.

Нагадаємо, Віктор Павлік та Катерина Репяхова одружилися у травні 2020 року, але від пишної урочистості парі довелося відмовитися. Вже в січні 2021 року Катерина оголосила, що чекає на дитину. Віктор Павлік вчетверте став батьком у червні 2021 року.

Якось молодій дружині співака довелося утримувати чоловіка. Катерина, як популярний блогер, давала реклами, тому годувальницею сім’ї під час локдауну стала саме вона.

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#Діти #Ізраїль #Хвороба #Віктор Павлик #Катерина Репяхова