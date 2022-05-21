Жена Виктора Павлика сообщила о болезни 11-месячного сына: заподозрили страшный диагноз
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Екатерина Репяхова с малышом попала в больницу в Израиле
Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая сейчас находится в Израиле, рассказала, что очень перепугалась из-за недуга своего маленького сына Миши.
Девушка рассказала обо всем случившимся в сторис Инстаграмм.
Как призналась Екатерина, их 11-месячного сыночка всерьез беспокоит колено. У него поднялась температура, пропал аппетит.
"Казалось бы, что тут такого, ну болит коленка у ребенка. Если бы ни диагноз, который знаком нашей семье, когда опухает ножка. Эта болезнь передается через кровь, бактерия, которая разъедает кость. У Миши как раз есть царапина. У меня вся жизнь пролетела перед глазами", — рассказала Екатерина.
Как призналась Репяхова, она вспомнила о заболевании, которое поражает кости — остеомиелит. Маме с сыном пришлось ехать в местную больницу, в которой у малыша взяли анализы, сделали рентген и отправили ждать результаты. К счастью, страшный диагноз не подтвердился.
"Можете себе представить мои чувства, когда я прочитала эти строки. Я очень сильно испугалась", — поделилась эмоциями жена Виктора Павлика.
Репяхова добавила, что ребенок продолжает мучиться, коленка болит. Семья планировала возвращаться в Украину.
Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае 2020 года, но от пышного торжества паре пришлось отказаться. Уже в январе 2021 года Екатерина объявила, что ждет ребенка. Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом в июне 2021 года.
Однажды молодой супруге певца пришлось содержать мужа. Екатерина, как популярный блогер, давала рекламы, поэтому кормилицей семьи во время локдауна стала именно она.