Камалия отказалась комментировать скандал с истребителями для ВСУ от мужа (видео)

Ранее певица призналась что ее супруг активно помогает украинской армии, но не разглашается об этом.

Известная украинская певица Камалия, которая ранее сообщила, что ее супруг, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур, купил для ВСУ два самолета-истребителя, отказалась прокомментировать скандал, который развернулся вокруг ее заявления.

Во время интервью с ведущим Славой Деминым в рамках программы "Слава+", артистка ушла от разговора об истребителях.

Слава Демин не просил у певицы никаких доказательств была ли эта покупка, а спросил ее мнение о том, почему многие знаменитости начали "тролить" и "хейтить" артистку и ее супруга. На это Камалия заулыбалась и хитро ушла от ответа, ссылаясь на то, что все о помощи своего супруга Вооруженным силам Украины рассказала в другом интервью.

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"Я один раз сказала об этом в интервью, и больше не хочу и не буду повторяться" — ответила певица, призвав всех, кого интересует эта тема, посмотреть ее интервью в эфире "Утра с Украиной".

Ранее "Телеграф" сообщал, что белорусский футболист Юрий Кендыш вместе с друзьями по команде купили Nissan X-Trail для украинской армии.