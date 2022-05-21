Камалія відмовилася коментувати скандал із винищувачами для ВСУ від чоловіка (відео)

Раніше співачка зізналася, що її чоловік активно допомагає українській армії, але не розголошується про це.

Відома українська співачка Камалія, яка раніше повідомила, що її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, купив для ЗСУ два літаки-винищувачі, відмовилася прокоментувати скандал, що розгорнувся навколо її заяви.

Під час інтерв’ю з ведучим Славою Дьоміним у рамках програми "Слава+" артистка уникла розмови про винищувачі.

Слава Дьомін не просив у співачки жодних доказів чи була ця покупка, а запитав її думку про те, чому багато знаменитостей почали "тролити" та "хейтити" артистку та її чоловіка після цього. На це Камалія посміхнулася і хитро уникла відповіді, посилаючись на те, що все про допомогу свого чоловіка Збройним силам України розповіла в іншому інтерв’ю.

Читайте також: Категорія Україна Як українці фінансують російський шоу-бізнес під час війни: показова інфографіка Співак зазначив, що споживаючи російський культурний продукт, українці фінансують війну проти себе

"Я один раз сказала про це в інтерв’ю, і більше не хочу і не буду повторюватися" — відповіла співачка, закликавши всіх, кого цікавить ця тема, подивитися її інтерв’ю в ефірі "Ранку з Україною".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що білоруський футболіст Юрій Кендиш разом із друзями по команді купили Nissan X-Trail для української армії.