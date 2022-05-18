Купив два літаки: українська співачка зізналася, як її чоловік допоміг ЗСУ

Співачка відправляє в Україну тонни гуманітарної допомоги

Відома українська співачка Камалія розповіла, що її чоловік — пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, придбав для Збройних сил України два літаки винищувачі для боротьби з російськими окупантами.

Про це йшлося в ефірі "Ранку з Україною"

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Співачка поділилася, що її чоловік Мохаммад разом з друзями купили два літаки для української армії.

"Захур дав мені зелене світло, щоб розповісти, адже вони це приховували. Два літаки-винищувачі вони дали Україні і допомагають Україні, але не розголошують", — повідомила Камалія.

Тим часом артистка розповіла, що вона з перших днів війни заснувала за кордоном два благодійних фонди, за допомогою яких відправляє в Україну тонни гуманітарної допомоги. Також з її допомогою у Німеччині відкрили хостел для 750 сімей, які виїхали з гарячих точок України і втратили на війні все.

Варто зазначити, що Камалія у середу, 18 травня, відзначає свій день народження. Співачці виповнилося 45 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що білоруський футболіст Юрій Кендиш разом з друзями по команді купили Nissan X-Trail для української армії.