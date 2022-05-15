Футболіст збірної Білорусі купив авто для ЗСУ

Гравцеві допомогли українські одноклубники

Одним із небагатьох білоруських футболістів, які відкрито підтримали Україну, є гравець ФК "Рига" Юрій Кендиш.

Про це повідомляє tribuna101.

Футболіст збірної Білорусі разом із українськими одноклубниками Владленом Юрченком та Олександром Філіпповим купили Nissan X-Trail для української армії. Латвійські волонтери із центру Tavi draugi допомогли з доставкою та завантажили машину гуманітаркою.

"Якщо відволіктися від футбольних питань, то хочеться сказати, що мене захоплює прагнення українців зберегти незалежність своєї країни, свою недоторканність, свою історію. Люди згуртувалися, щоб захистити Батьківщину! Це просто фантастично", — заявив Кендиш.

Юрій вважає, що всі білоруси мають відповідати за війну в Україні, адже їхня країна є агресором.

31-річний Кендиш зіграв за збірну Білорусі 15 матчів, у яких забив 2 голи.

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Нагадаємо, збірна України з футболу провела свій перший матч у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що колишній гравець "Динамо" отримав поранення на фронті.