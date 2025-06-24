Безсоння, тривога та зрада оселяться у вас вдома, якщо ви не приберете цей декор

Цей елемент декору принесе тільки біду, якщо він буде навпроти ліжка або робочого місця

Дзеркала — один із найбільш "містичних" предметів у народних віруваннях. Деякі вірять, що вони можуть накопичувати, віддзеркалювати та навіть "відбирати" енергію.

А отже ці елементи декору не всюди можуть висіти, наприклад, навпроти ліжка або робочого місця. "Телеграф" пояснив, чому дзеркалу краще знаходитись в коридорі або у ванній.

Чому не можна вішати дзеркало навпроти ліжка:

"Душа лякається у сні". Вважалося, що під час сну душа людини може тимчасово "відділятися" від тіла. Побачивши себе у дзеркалі, вона може злякатися й не повернутися — що веде до безсоння, слабкості або навіть хвороби. "Дзеркало подвоює втому". Вважалось, що дзеркало навпроти ліжка подвоює енергетичний стан людини. Якщо ви лягаєте втомленим — воно "закріплює" втому, посилює виснаження і заважає відновленню сил. "До зради або третьої особи в парі". Відображення пари у дзеркалі вночі — це "подвоєння" стосунків, що в деяких повір’ях вважається символом появи коханця/коханки або зради. "Можна побачити нечисть". Особливо вночі, при слабкому освітленні або напівтемряві, дзеркало навпроти ліжка може "відкрити портал", де ви можете побачити щось тривожне або навіть "нечисту силу".

Через що дзеркало краще не вішати навпроти робочого місця

"Подвоєння навантаження". Дзеркало відображає роботу — і, за прикметами, "подвоює" втому, стрес і навіть відповідальність. Це може створити відчуття тиску або виснаження. "Енергія не затримується." Тобто все, що ви намагаєтеся створити на робочому місці (ідеї, проєкти) — відбивається назад і не "вкорінюється".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що не можна робити 24 червня.