Жити спокійно з ними не вийде. Що потрібно викинути з кімнати, аби не позбавити себе щастя

Ці, наче дрібні та непомітні предмети, можуть потихеньку красти щастя в сім'ї

Сувеніри та дрібні подарунки можуть здаватись, на перший погляд, звичайним декором в кімнаті, однак деякі з них можуть руйнувати гармонію та позитивну енергію в сім'ї.

Сувеніри часто накопичують на собі чужу енергетику — як позитивну, так і негативну. Про це дізнався "Телеграф". Особливо це стосується речей, які подаровані без щирого наміру, з обов’язку чи навіть із заздрістю — вони можуть викликати втому, емоційний дискомфорт або застій у справах.

Крім того, невеликі речі часто накопичуються роками, захаращують оселю та створюють враження хаосу. Це заважає вільному руху енергії, перешкоджає відчуттю легкості та оновлення.

Особливо уважно варто ставитися до такого декору:

сувенірів з далеких країн. Якщо ж вони з інших країн і мають релігійне або культурне значення, то їх енергетика може конфліктувати з вашим простором;

Якщо ж вони з інших країн і мають релігійне або культурне значення, то їх енергетика може конфліктувати з вашим простором; подарунків від неприємних людей. Можуть нести негативну пам’ять.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які картини не можна вішати вдома, адже деякі з них можуть накликати бідність, безсилля чи смерть.