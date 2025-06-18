Накличете біду: чому не варто зберігати старі церковні календарі та ікони вдома, куди їх подіти

Їх не можна просто так викинути у смітник

Церковні календарі точно можна було побачити вдома у бабусь та дідусь, аби не забувати про важливі православні свята і пости. Однак якщо вони більше не потрібні, то їх не варто зберігати вдома за народними прикметами.

Зберігання календарів минулих років може створювати емоційний зв'язок із минулим і заважати людині зосередитися на сьогоденні. Про це пояснили в "УНІАН".

Вважається, що особливо небажано залишати в домі календарі з років, які асоціюються з поганими подіями — це нібито затримує негативну енергетику в просторі. Церковні календарі також не виняток: після оновлення дат релігійних свят вони втрачають свою актуальність.

Викинути їх просто в смітник не можна

Якщо звичайну макулатуру, журнали, газети чи старі книги, можна просто здати на перероблювання, то релігійні календарі викидати не рекомендується. Зображення святих, Ісуса Христа, Діви Марії або хрестів вважаються святими, тому до них слід ставитися з повагою.

Правильним рішенням буде спалити старі церковні календарі та ікони в домашніх умовах, якщо є така можливість. Це слід робити з пошаною, без зневажливого ставлення. Інший варіант — передати їх до найближчого храму, де релігійні предмети утилізують належним чином.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому годинники краще не вішати вдома.