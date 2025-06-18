Навлечете беду: почему не стоит хранить старые церковные календари и иконы дома, куда их девать

Их нельзя просто так выбросить в мусорку

Церковные календари точно можно было увидеть дома у бабушек и дедушек, чтобы не забывать о важных православных праздниках и постах. Однако если они больше не нужны, то их не стоит хранить дома по народным приметам.

Хранение календарей прошлых лет может создавать эмоциональную связь с прошлым и мешать человеку сосредоточиться на настоящем. Об этом объяснили в "УНИАН".

Считается, что особенно нежелательно оставлять в доме календари с лет, которые ассоциируются с плохими событиями, что якобы задерживает негативную энергетику в пространстве. Церковные календари тоже не исключение: после обновления дат религиозных праздников они теряют свою актуальность.

Выбросить их прямо в мусорку нельзя

Если обычную макулатуру, журналы, газеты или старые книги, можно просто сдать на переработку, то религиозные календари выбрасывать не рекомендуется. Изображения святых, Иисуса Христа, Девы Марии или крестов считаются святыми, поэтому к ним следует относиться с уважением.

Правильным решением будет сжечь старые церковные календари и иконы в домашних условиях, если есть такая возможность. Это следует делать с уважением, без пренебрежительного отношения. Другой вариант – передать их в ближайший храм, где религиозные предметы утилизируют должным образом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему часы лучше не вешать дома.