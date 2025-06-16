Часы могут показывать не только время... Почему их лучше не вешать дома
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Часы предусмотрены для того, чтобы знать который час, но иногда они могут стать предвестниками беды
Часы точно есть почти в каждых доме или квартире. Однако их по народным приметам лучше не хранить дома.
"Телеграф" разобрался, какие есть поверья о том, что нельзя дома хранить часы. Большинство из людей, вероятно, верят в них.
Остановленные часы — символ застоя и болезни
Согласно распространенному поверью, если часы в доме остановились, это может символизировать застой в жизни жильцов — в финансах, отношениях или делах. Считается, что такой предмет "замораживает" энергию в пространстве, не дает развиваться и двигаться вперед.
Кроме того, есть еще примета, что остановившиеся часы могут предвещать несчастье или смерть кого-то из членов семьи. Вероятно, что это не работает, но точно создает негативные эмоции.
Часы могут нести "чужую энергию"
Некоторые считают, что антикварные вещи, в частности, часы, сохраняют эмоциональный след предыдущих владельцев. Если этот опыт был отрицательным, то и вещь переносит в дом не лучшую атмосферу.
А еще то, что мастер, который сделал их своими руками, вложил в них свою душу, поэтому когда часы ломаются, то есть поверье, что ломается и его душа.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие столовые принадлежности нельзя оставлять дома.