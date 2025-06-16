Часы могут показывать не только время... Почему их лучше не вешать дома

Часы предусмотрены для того, чтобы знать который час, но иногда они могут стать предвестниками беды

Часы точно есть почти в каждых доме или квартире. Однако их по народным приметам лучше не хранить дома.

"Телеграф" разобрался, какие есть поверья о том, что нельзя дома хранить часы. Большинство из людей, вероятно, верят в них.

Остановленные часы — символ застоя и болезни

Согласно распространенному поверью, если часы в доме остановились, это может символизировать застой в жизни жильцов — в финансах, отношениях или делах. Считается, что такой предмет "замораживает" энергию в пространстве, не дает развиваться и двигаться вперед.

Кроме того, есть еще примета, что остановившиеся часы могут предвещать несчастье или смерть кого-то из членов семьи. Вероятно, что это не работает, но точно создает негативные эмоции.

Часы могут нести "чужую энергию"

Некоторые считают, что антикварные вещи, в частности, часы, сохраняют эмоциональный след предыдущих владельцев. Если этот опыт был отрицательным, то и вещь переносит в дом не лучшую атмосферу.

А еще то, что мастер, который сделал их своими руками, вложил в них свою душу, поэтому когда часы ломаются, то есть поверье, что ломается и его душа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие столовые принадлежности нельзя оставлять дома.