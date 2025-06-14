Лучше избавьтесь от этой посуды, чтобы не навлечь беду

Посуда с трещинами может быть очень опасной

Хранить дома посуду с трещинами нежелательно по нескольким причинам и не только из эстетических соображений. Наибольшая опасность может быть в том, что в пищу могут попасть частицы материала.

"Телеграф" разобрался, почему хранить посуду с трещинами, даже незначительными, не самая удачная идея. Даже при малейших трещинах ее лучше выбросить.

Почему посуду с трещинами лучше выбросить

Опасность для здоровья. Трещины – идеальное место для размножения бактерий, грибков и остатков пищи, которые невозможно полностью вымыть. Это может привести к пищевым отравлениям, особенно если посуда используется повторно для горячих блюд;

Риск травм. Посуда с микротрещинами теряет крепкость. Даже при незначительном ударе или перепаде температур он может расколоться в руках;

Неприятные запахи. Керамические или стеклянные изделия с трещинами могут пропускать жидкость или впитывать запахи и красители;

Негативная энергетика, если верите в народные приметы. Во многих культурах считается, что посуда с трещинами приносит в дом проблемы: трещины символизируют конфликты, потери, сломанные отношения или "дыры" в финансах.

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