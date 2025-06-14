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Лучше избавьтесь от этой посуды, чтобы не навлечь беду

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Посуда с трещинами Новость обновлена 14 июня 2025, 13:43
Посуда с трещинами. Фото Коллаж "Телеграфа"

Посуда с трещинами может быть очень опасной

Хранить дома посуду с трещинами нежелательно по нескольким причинам и не только из эстетических соображений. Наибольшая опасность может быть в том, что в пищу могут попасть частицы материала.

"Телеграф" разобрался, почему хранить посуду с трещинами, даже незначительными, не самая удачная идея. Даже при малейших трещинах ее лучше выбросить.

Почему посуду с трещинами лучше выбросить

  • Опасность для здоровья. Трещины – идеальное место для размножения бактерий, грибков и остатков пищи, которые невозможно полностью вымыть. Это может привести к пищевым отравлениям, особенно если посуда используется повторно для горячих блюд;
  • Риск травм. Посуда с микротрещинами теряет крепкость. Даже при незначительном ударе или перепаде температур он может расколоться в руках;
  • Неприятные запахи. Керамические или стеклянные изделия с трещинами могут пропускать жидкость или впитывать запахи и красители;
  • Негативная энергетика, если верите в народные приметы. Во многих культурах считается, что посуда с трещинами приносит в дом проблемы: трещины символизируют конфликты, потери, сломанные отношения или "дыры" в финансах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как убрать в квартире очень быстро.

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