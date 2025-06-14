Краще позбудьтесь цього посуду, аби не накликати біду

Посуд з тріщинами може бути дуже небезпечним

Зберігати вдома посуд із тріщинами небажано з кількох причин і не лише з естетичних міркувань. Найбільша небезпека може бути в тому, що в їжу можуть потрапити частинки матеріалу.

"Телеграф" розібрався, чому зберігати посуд з тріщинами, навіть не значними, не сама вдала ідея. Навіть за найменших тріщин його краще викинути.

Чому посуд з тріщинами ліпше викинути

Небезпека для здоров’я. Тріщини — ідеальне місце для розмноження бактерій, грибків і залишків їжі, які неможливо повністю вимити. Це може призвести до харчових отруєнь, особливо якщо посуд використовується повторно для гарячих страв;

Ризик травм. Посуд із мікротріщинами втрачає міцність. Навіть при незначному ударі або перепаді температур він може розколотися в руках;

Неприємні запахи. Керамічні або скляні вироби з тріщинами можуть пропускати рідину або вбирати запахи та барвники;

Негативна енергетика, якщо вірите в народні прикмети. У багатьох культурах вважається, що посуд із тріщинами приносить у дім негаразди: тріщини символізують конфлікти, втрати, зламані стосунки або "дірки" у фінансах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як прибрати в квартирі дуже швидко.