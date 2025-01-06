Достатньо 8 хвилин: як прибрати в квартирі дуже швидко

Цей лайфхак допомагає в дуже короткий термін навести лад у квартирі

Зазвичай прибирання забирає багато часу та сил. Але американська письменниця Кортні Хартфорд у своїй книзі описала новий погляд на наведення порядку. Вона пропонує ефективний підхід, що дозволяє швидко і без зайвих зусиль зробити прибирання всього за кілька хвилин.

Основні принципи методу "Швидке прибирання"

Кортні Хартфорд стверджує, що для підтримки чистоти в будинку достатньо приділяти прибиранню всього 8 хвилин на день. Це може здаватись неможливим, але методика автора доводить протилежне. Основний секрет полягає в ефективній організації часу та дій.

Підготовка. Перед початком прибирання важливо підготувати всі необхідні засоби та інструменти. Хартфорд рекомендує тримати їх в одному місці, щоб не гаяти часу на пошуки.

Визначення пріоритетів. Важливо зосередитися на найпомітніших місцях та поверхнях. Наприклад, почніть із тих зон, які першими впадають в око: кухонні столи, раковини, дивани.

Використання таймера. Кортні радить завести таймер на 8 хвилин. Це створює відчуття моменту змагання і допомагає концентруватися на задачі, не відволікаючись.

Чотири хвилини на поверхневе прибирання. Почніть із прибирання сміття, складування речей на свої місця та швидкого протирання пилу. Тут важливо працювати максимально швидко і не застрягати на одному завданні.

Чотири хвилини на основні задачі. Цей час присвятіть ключовим областям, що вимагають уваги. Це може бути протирання раковини, швидке прибирання підлоги або усунення плям на кухонній плиті.

Завершення та оцінка результату. Після закінчення часу зупиніться та оцініть результат. Навіть за 8 хвилин можна помітно покращити стан оселі, що створить відчуття порядку та чистоти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як навести лад за методом Марі Кондо.