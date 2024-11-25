Багато хто припускається цієї помилки: як не варто розміщувати меблі в кімнатах

Дізнайтеся, як зробити кімнати затишніше за допомогою простої перестановки

Кожен господар прагне зробити свій будинок затишним та гармонійним. Часто, вибираючи меблі та оформляючи кімнати, люди інтуїтивно розміщують предмети інтер’єру вздовж стін, вважаючи, що це створить більше простору та кімната стане зручнішою. Однак такий підхід, як правило, не досягає очікуваного результату.

На перший погляд здається логічним залишити середину кімнати вільною, щоб візуально розширити простір. Але насправді це рішення може зробити інтер'єр безликим і навіть зменшити відчуття простору, стверджують дизайнери. Важливо враховувати, як сприймається простір, щоб кімната виглядала гармонійно та комфортно.

Чому меблі біля стін — не завжди найкращий вибір

Коли всі меблі в кімнаті зсунуті до стін, створюється відчуття порожнечі в центрі, що порушує баланс простору. Кімната починає здаватися меншою, а інтер’єр — "холодним" і непродуманим. Цей підхід прибирає акценти та зони, перетворюючи кімнату на "коробку" без індивідуальності.

Як виправити цю помилку

Перемістіть кілька ключових предметів до центру або ближче до середини кімнати. Наприклад, організуйте затишну відпочинкову зону, розмістивши диван і крісла навколо журнального столика, особливо якщо в кімнаті є камін.

Порожнє місце у середині кімнати не робить її більше. Водночас наявність різних зон, таких як робочий простір, куточок для читання або дитяча ігрова зона додасть інтер’єру функціональності та візуальної привабливості.

Використовуйте круглі або овальні елементи, такі як килими або журнальні столики, щоб "зв’язати" зони та створити плавність в інтер’єрі.

Коли предмети не прив’язані до стін, у кімнаті створюється ілюзія простору. Простір стає більш динамічним та затишним. Крім того, зонування допомагає використовувати кожен кут кімнати максимально ефективно, зберігаючи загальний стиль та комфорт.

Раніше ми розповідали про іншу поширену помилку — при виборі кольору стін.