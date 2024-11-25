Многие допускают эту ошибку: как не стоит размещать мебель в комнатах

Узнайте, как сделать комнаты уютнее с помощью простой перестановки

Каждый хозяин стремится сделать свой дом уютным и гармоничным. Часто, выбирая мебель и оформляя комнаты, люди интуитивно размещают предметы интерьера вдоль стен, полагая, что это создаст больше пространства и комната станет удобнее. Однако такой подход, как правило, не достигает ожидаемого результата.

На первый взгляд, кажется логичным оставить середину комнаты свободной, чтобы визуально расширить пространство. Но в реальности это решение может сделать интерьер безликим и даже уменьшить ощущение простора, утверждают дизайнеры. Важно учитывать, как воспринимается пространство, чтобы обстановка выглядела гармонично, а комната — комфортно.

Почему мебель у стен — не всегда лучший выбор

Когда вся мебель в комнате сдвинута к стенам, создается ощущение пустоты в центре, что нарушает баланс пространства. Комната начинает казаться меньше, а интерьер — "холодным" и непродуманным. Этот подход убирает акценты и зоны, превращая комнату в "коробку" без индивидуальности.

Как исправить эту ошибку

Переместите несколько ключевых предметов в центр или ближе к середине комнаты. Например, организуйте уютную зону отдыха, разместив диван и кресла вокруг журнального столика, особенно если в комнате есть камин.

Пустое место в середине комнаты не делает ее больше. В то же время наличие различных зон, таких как рабочее пространство, уголок для чтения или детская игровая зона, добавит интерьеру функциональности и визуальной привлекательности.

Используйте круглые или овальные элементы, такие как ковры или журнальные столики, чтобы "связать" зоны и создать плавность в интерьере.

Когда предметы не привязаны к стенам, в комнате создается иллюзия простора. Пространство становится более динамичным и уютным. Кроме того, зонирование помогает использовать каждый угол комнаты максимально эффективно, сохраняя общий стиль и комфорт.

Ранее мы рассказывали о другой распространенной ошибке — при выборе цвета стен.