Многие совершают эту ошибку во время ремонта: когда и как выбирать цвет стен

Ошибки в ремонте можно избежать, если подойти к процессу осознанно

Ремонт — это всегда захватывающий процесс, полный ожиданий и творческих идей. Все мечтают о красивом и уютном пространстве, где каждая деталь гармонично сочетается с другой. Однако именно в этот момент многие совершают одну из самых распространенных ошибок: начинают с выбора цвета для стен.

На первый взгляд, кажется, что выбор оттенка стен — логичный первый шаг. Ведь стены занимают большую часть пространства и задают тон всему интерьеру. Однако дизайнеры интерьеров предупреждают, что такой подход может привести к неожиданным трудностям и даже испортить общий вид комнаты.

Почему цвет стен должен быть последним шагом при планировании ремонта

Дизайнер Наташа Хаберманн заверяет, что выбор цвета стоит оставить напоследок. Причина проста: палитра красок практически бесконечна, а вот подходящие для вас аксессуары и элементы декора найти сложнее.

Представьте, что вы уже определились с конкретным оттенком стен, но потом никак не можете подобрать к нему текстиль, ковры или мебель, которые действительно нравятся. Это превращает выбор в сложный и часто разочаровывающий процесс. Вместо этого начните с выбора ключевых декоративных элементов — постельного белья, штор, ковра или даже произведений искусства, которые создадут атмосферу вашего пространства.

Допустим, вы мечтаете о светло-голубой спальне. Вместо того чтобы выбирать оттенок краски сразу, сначала найдите покрывало или декоративные подушки, которые вдохновляют вас. Когда текстиль и аксессуары будут выбраны, станет гораздо проще подобрать оттенок краски, идеально сочетающийся с этими элементами.

Дополнительные советы от дизайнера

Кроме выбора декора, подумайте о назначении комнаты и времени, которое вы там проводите. Для кухонь и гостиных, где жизнь кипит днем, лучше выбирать светлые и бодрящие цвета. Для спальни или других вечерних зон подойдут более мягкие и уютные оттенки.

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