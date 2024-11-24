Багато хто робить цю помилку під час ремонту: коли та як вибирати колір стін

Помилки в ремонті можна уникнути, якщо підійти до процесу свідомо

Ремонт — це завжди захопливий процес, повний очікувань і творчих ідей. Всі мріють про красивий і затишний простір, де кожна деталь гармонійно поєднується з іншою.

На перший погляд, видається, що вибір відтінку стін — логічний перший крок. Адже стіни займають більшу частину простору та задають тон усьому інтер’єру. Однак дизайнери інтер’єрів попереджають, що такий підхід може призвести до несподіваних труднощів і навіть зіпсувати вигляд кімнати.

Чому колір стін повинен бути останнім кроком при плануванні ремонту

Дизайнер Наташа Хаберманн запевняє, що вибір кольору варто залишити насамкінець. Причина проста: палітра фарб практично нескінченна, а ось придатні для вас аксесуари та елементи декору знайти складніше.

Уявіть, що ви вже визначилися з конкретним відтінком стін, але потім ніяк не можете підібрати до нього текстиль, килими або меблі, які дійсно подобаються. Це перетворює вибір на складний процес, що часто розчаровує. Натомість почніть із вибору ключових декоративних елементів — постільної білизни, штор, килима або навіть творів мистецтва, які створять атмосферу вашого простору.

Припустимо, ви мрієте про світло-блакитну спальню. Замість того, щоб вибирати відтінок фарби відразу, спочатку знайдіть покривало або декоративні подушки, які надихають вас. Коли текстиль та аксесуари будуть обрані, стане набагато простіше підібрати відтінок фарби, що ідеально поєднується з цими елементами.

Додаткові поради від дизайнера

Крім вибору декору, подумайте про призначення кімнати та часу, який ви проводите там. Для кухонь і віталень, де життя вирує вдень, краще вибирати світлі та бадьорі кольори. Для спальні або інших вечірніх зон підійдуть м’якіші та затишніші відтінки.

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