Спокойствие природы и блеск металлика: какие цвета использовать для интерьера в 2025 году

Главные тенденции дизайна интерьера 2025 года

Каждый новый год приносит с собой свежие идеи и уникальные палитры для интерьера, и 2025 год — не станет исключением. На этот раз тренды будут направлены на естественность, сближение с природой и минимализм.

Как отмечает Lorddecor, новые цветовые сочетания вдохновлены естественными оттенками земли, спокойствием растительности и загадочным металликом. Это поможет создать комфортные и гармоничные пространства, подчеркивая природную красоту и умиротворение.

Какие цвета выбирать для интерьера в 2025 году

В новом году центральное место в трендах займут теплые, природные тона, такие как терракотовый, шалфейный и охра. Эти цвета привносят в интерьер ощущение уюта и связи с природой, делая их идеальными для современных экодизайнов. Такие оттенки, особенно в сочетании с биофильным стилем или минималистичным японским дизайном, помогают создать атмосферу умиротворения и расслабления.

Помимо природных оттенков, в 2025 году популярность обретает металлик, особенно серебряные и холодные металлические оттенки. Он идеально подходит для тех, кто стремится добавить в интерьер нотку футуризма, сохраняя общую атмосферу сдержанности.

Для любителей более оригинальных решений актуальными остаются монохромные цветовые палитры. Этот тренд предполагает использование различных оттенков одного цвета в интерьере. Например, различные вариации кораллового или янтарного создают интересные и многослойные образы, позволяя выделить глубину и сложность оттенков. Такое оформление подойдет тем, кто хочет придать интерьеру эффектности, сохранив при этом минимализм.

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