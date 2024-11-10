Спокій природи та блиск металіка: які кольори використовувати для інтер’єру у 2025 році

Головні тенденції дизайну інтер’єру 2025 року

Кожен новий рік приносить із собою свіжі ідеї та унікальні палітри для інтер’єру, і 2025 рік – не стане винятком. На цей раз тренди будуть спрямовані на природність, зближення з природою та мінімалізм.

Як зазначає Lorddecor, нові поєднання кольорів натхненні природними відтінками землі, спокоєм рослинності та загадковим металіком. Це допоможе створити комфортні та гармонійні простори, підкреслюючи природну красу та умиротворення.

Які кольори обирати для інтер’єру у 2025 році

У новому році центральне місце у трендах займуть теплі, природні тони, такі як теракотовий, шавлієвий та охра. Ці кольори додадуть в інтер’єр відчуття затишку та зв’язку з природою, роблячи їх ідеальними для сучасних екодизайнів. Такі відтінки, особливо у поєднанні з біофільним стилем або мінімальним японським дизайном, допомагають створити атмосферу умиротворення та розслаблення.

Крім природних відтінків, у 2025 році популярності набуває металік, особливо срібні та холодні металеві відтінки. Він ідеально підходить для тих, хто прагне додати до інтер’єру нотку футуризму, зберігаючи загальну атмосферу стриманості.

Для любителів оригінальних рішень актуальними залишаються монохромні палітри кольорів. Цей тренд передбачає використання різних відтінків одного кольору в інтер’єрі. Наприклад, різні варіації коралового або бурштинового створюють цікаві та багатошарові образи, дозволяючи виділити глибину та складність відтінків. Таке оформлення підійде тим, хто хоче надати інтер’єру ефекту, зберігши при цьому мінімалізм.

Раніше "Телеграф" розповідав про дизайнерські трюки, які допоможуть візуально збільшити ванну кімнату.