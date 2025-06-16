Годинники можуть показувати не тільки час... Чому їх краще не вішати вдома

Годинник передбачений для того, щоб знати котра година, але іноді він може стати провісниками біди

Годинник точно є майже в кожних будинку чи квартирі. Проте їх за народними прикметами краще не зберігати вдома.

"Телеграф" розібрався, які є повір'я про те, що не можна вдома зберігати годинники. Більшість з людей, ймовірно, вірять в них.

Зупинений годинник — символ застою та хвороби

Згідно з поширеним повір’ям, якщо годинник у домі зупинився, це може символізувати застій у житті мешканців — у фінансах, стосунках або справах. Вважається, що такий предмет "заморожує" енергію в просторі, не дає розвиватися і рухатися вперед.

Крім того, є ще прикмета, що годинник, який зупинився, може передвіщати нещастя або смерть когось із членів родини. Ймовірно, що це не працює, але точно створює негативні емоції.

Годинники можуть нести "чужу енергію"

Деякі вважають, що антикварні речі, зокрема годинники, зберігають емоційний слід попередніх власників. Якщо цей досвід був негативним, то й річ "переносить" у дім не найкращу атмосферу.

А ще те, що майстер, який їх зробив своїми руками, вклав в них свою душу, тому коли годинник ламається, то є повір'я, що ламається і його душа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке столове приладдя не можна залишати вдома.