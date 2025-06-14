Навіть не думайте залишати це столове приладдя. На це є причини

Хоча столове приладдя призначене для того, щоб з нього їли, але деякі матеріали можуть бути небезпечні

Деякі матеріали, з яких виготовляють столові приладдя, можуть становити потенційну загрозу для здоров’я, особливо при щоденному використанні. Потрібно звернути увагу не лише на зручність, а й на склад та якість ложок, виделок і ножів.

"Телеграф" дізнався, з якого матеріалу краще не купувати столові ножі, виделки та ложки, аби вони не зіпсувались через контакт з різними продуктами, не виділяли токсичних речовин та їх частинки не потрапляли у їжу.

Зокрема, не рекомендується використовувати прилади з неанотованого алюмінію. Цей метал схильний до окиснення при контакті з кислими продуктами (наприклад, лимоном, томатами чи оцтом), а також під час нагрівання.

Також небажаними є дешеві пластикові набори, особливо якщо вони використовуються з гарячими стравами або миються в гарячій воді. У таких умовах пластик може виділяти токсичні речовини.

Окрему увагу варто звернути на сплави нержавіючої сталі з високим вмістом нікелю, якщо є схильність до алергічних реакцій. Контакт з такими поверхнями може викликати подразнення або алергію у чутливих людей.

Не менш ризикованим є і старий посуд радянського виробництва з емалевим або декоративним покриттям. Якщо емаль має тріщини або відколи, вона може виділяти шкідливі речовини у їжу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якого посуду краще позбутись, аби не накликати біду.