Даже не думайте оставлять эти столовые приборы. На это есть причины

Хотя столовые приборы предназначены для того, чтобы из них ели, но некоторые материалы могут быть опасны

Некоторые материалы, из которых изготавливают столовые приборы, могут представлять потенциальную угрозу для здоровья, особенно при ежедневном использовании. Нужно обратить внимание не только на удобство, но и на состав и качество ложек, вилок и ножей.

"Телеграф" узнал, из какого материала лучше не покупать столовые ножи, вилки и ложки, чтобы они не испортились из-за контакта с различными продуктами, не выделяли токсичных веществ и их частицы не попадали в пищу.

В частности, не рекомендуется использовать приборы из неаннотированного алюминия. Этот металл подвержен окислению при контакте с кислыми продуктами (например, лимоном, томатами или уксусом), а также при нагревании.

Также нежелательны дешевые пластиковые наборы, особенно если они используются с горячими блюдами или моются в горячей воде. В таких условиях пластик может выделять токсические вещества.

Отдельное внимание следует обратить на сплавы нержавеющей стали с высоким содержанием никеля, если есть склонность к аллергическим реакциям. Контакт с такими поверхностями может вызвать раздражение или аллергию у чувствительных людей.

Не менее рискованной является и старая посуда советского производства с эмалевым или декоративным покрытием. Если эмаль имеет трещины или сколы, она может выделять вредные вещества в пищу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, от какой посуды лучше избавиться, чтобы не навлечь беду.