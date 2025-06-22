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Жить спокойно с ними не получится. Что нужно выбросить из комнаты, чтобы не лишить себя счастья

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Сувениры на дому
Сувениры на дому. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти, как будто мелкие и незаметные предметы, могут потихоньку воровать счастье в семье

Сувениры и мелкие подарки могут казаться, на первый взгляд, обычным декором в комнате, однако некоторые из них могут разрушать гармонию и положительную энергию в семье.

Сувениры часто накапливают на себе чужую энергетику — как положительную, так и отрицательную. Об этом узнал "Телеграф". Особенно это касается вещей, которые подарены без искреннего намерения, из долга или даже с завистью — они могут вызвать усталость, эмоциональный дискомфорт или застой в делах.

Кроме того, небольшие вещи часто накапливаются годами, загромождают дом и создают впечатление хаоса. Это мешает свободному движению энергии, препятствует ощущению легкости и обновления.

Особенно внимательно стоит относиться к такому декору:

  • сувениров из дальних стран. Если они из других стран и имеют религиозное или культурное значение, то их энергетика может конфликтовать с вашим пространством;
  • подарков от неприятных людей. Могут нести отрицательную память.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие картины нельзя вешать дома, ведь некоторые из них могут навлечь бедность, бессилие или смерть.

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#Сувениры #Подарки #Приметы #Поверья