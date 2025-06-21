Могут навлечь бедность, бессилие или смерть: какие картины нельзя вешать дома

Картины могут принести не только особую атмосферу в комнату, но и беду в семью

Декор в комнате должен украшать или дополнять ее, но некоторые считают, что он может прихватить с собой негативную энергию. Согласно народным приметам, некоторые картины могут принести в жилище застой, тревогу или даже бессилие.

От картин с некоторыми изображениями лучше избавиться, чтобы в вашем доме не было беды. О них написала "ТСН".

В частности, не рекомендуется украшать стены изображениями стоячей воды — прудов, луж или тихих озер. В традиционном представлении это символизирует застой в жизни.

Еще один важный момент – картины с непонятными символами или буквами. Если их содержание вам неизвестно, лучше не рисковать. Кроме того, сюда относятся картины с разрухой, руинами и тому подобное. Если оставите их, то навлечете бедность.

Энергетически неблагоприятными считаются и изображения болезней, страданий или людей с физическими недостатками. Даже если полотно выглядит художественно идеальным, оно может нести бессилие и безнадежность.

Осторожно стоит относиться к картинам, где изображены пожилые люди, ведь они могут бессознательно вызвать тревожные мысли о старости. Изображения насилия, гнева или слез также нежелательны.

Особое внимание – портретам умерших. Эзотерики советуют не держать такие фото на виду, ведь неизвестно, чья энергетика в доме возьмет верх — мертвых или живых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эти 5 вещей лучше выбросить из кухни, чтобы они не принесли нищету в дом.